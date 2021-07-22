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Студента-иностранца задержали в Минске за распространение наркотиков

22.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Студента-иностранца задержали в Минске за распространение наркотиковМинске за распространение наркотиков" class="one-news__figure-img">

В Минске задержан 25-летний гражданин одной из стран СНГ, который учится в белорусском вузе. Молодой человек распространял наркотики, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Сотрудники наркоконтроля нашли в рюкзаке иностранца свыше 1 кг мефедрона. По словам задержанного, накануне он сделал закладки в Минском районе.

В отношении студента возбуждено уголовное дело.

ФОТО: БЕЛТА


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Теги: Минск
 
 
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В Минске задержан 25-летний гражданин одной из стран СНГ, который учится в белорусском вузе. Молодой человек распространял наркотики, сообщила в Telegram-канале...
 
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