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Студента-иностранца задержали в Минске за распространение наркотиков
Источник материала: ОНТМинске за распространение наркотиков" class="one-news__figure-img">
В Минске задержан 25-летний гражданин одной из стран СНГ, который учится в белорусском вузе. Молодой человек распространял наркотики, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Сотрудники наркоконтроля нашли в рюкзаке иностранца свыше 1 кг мефедрона. По словам задержанного, накануне он сделал закладки в Минском районе.
В отношении студента возбуждено уголовное дело.
ФОТО: БЕЛТА
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В Минске задержан 25-летний гражданин одной из стран СНГ, который учится в белорусском вузе. Молодой человек распространял наркотики, сообщила в Telegram-канале...
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