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Без осадков и до +26°C. Прогноз погоды на 23 июля

22.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Без осадков и до +26°C. Прогноз погоды на 23 июля

23 июля погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. В страну будет поступать сухой прохладный воздух с северо-запада Европы.

В пятницу переменная облачность. Без осадков, лишь утром и днем по северу кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный ночью слабый, днем умеренный. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

Утром от +16°C по северу до +18°C по юго-западу. В середине дня столбики термометров на отметках от +20°C по Витебской области до +26°C по Могилевской. К вечеру +20…+24°C

В субботу начнет поступать более влажный воздух. Облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +10…+17°C, днем от +21°C по северу до +29°C по югу. В воскресенье вновь без осадков, днем +23…+29°C. 


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23 июля погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. В страну будет поступать сухой прохладный воздух с северо-запада Европы. В пятницу...
 
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