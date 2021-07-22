Оппозиция обвинила Зеленского и Порошенко в уничтожении экономики страны

Источник материала: ОНТ

В Украине оппозиция заявила, что политика бывшего и нынешнего президентов уничтожила транзитный потенциал страны и загнала людей в нищету. В своем заявлении партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала отставки Зеленского.





Много лет режим Порошенко, а потом и Зеленского боролись с «российским газом», находясь при этом под внешним управлением. Бездарная политика двойных стандартов привела к катастрофическому росту цен и тарифов на голубое топливо для населения и промышленности.

И сейчас стало ясно, что из-за своих политических игрищ Порошенко и Зеленский угробили транзитный потенциал украинской газотранспортной системы. Вся их энергетическая «политика» оказалась полностью провальной, загнала людей в нищету и нанесла миллиардные убытки национальной экономике. В партии потребовали досрочных парламентских выборов и смены «бестолковой власти, пока она не распродала и не растеряла остатки национальных богатств и не угробила государство».

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