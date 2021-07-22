Сенаторы провели прием граждан в Витебской области

Источник материала: ОНТ

Жители Витебской области идут за помощью к сенаторам. Единый день приема граждан в северном регионе страны.





Орша, Миоры, Браслав – представители Совета Республики постарались охватить максимальное количество городов. Задача – выслушать и помочь каждому. В топе тем – транспортное сообщение района, благоустройство, досуг. В Толочине после обращения сенаторы пообещали в ближайшее время решить проблему охраны общественного порядка. По вечерам местным жителям мешает отдыхать шумная молодежь. Скорее всего, без привлечения инспекторов по делам несовершеннолетних и правоохранителей не обойдется. В Лепеле прием граждан продолжался около трех часов. Все обращения на контроле.

Приемы граждан – уже традиционная форма общения людей с представителями власти. Но этот прием уже назвали самым масштабным, сенаторы сегодня работают в 10 районах Витебской области.

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