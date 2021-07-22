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Белорусский баскетболист Артем Параховский перейдет в российскую «Парму»

22.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский баскетболист Артем Параховский перейдет в российскую «Парму»

Один из самых успешных белорусских баскетболистов продолжит карьеру в России. Артём Параховский будет выступать за «Парму». 

Клуб из Перми подписал соглашение с 33-летним игроком на один сезон. Минувший игровой год Параховский провел в минских «Цмоках», в среднем набирая по 10,5 очков за матч в Единой лиге ВТБ.

Затем центровой отправился в испанский клуб «Андорра», где провел 21 матч, участвовал в еврокубках, но закрепиться в команде ему не удалось. В своей карьере Параховский успел поиграть в различных титулованных командах, в том числе в «Униксе», «Маккаби», «Страсбурге», литовском «Ритасе».

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Один из самых успешных белорусских баскетболистов продолжит карьеру в России. Артём Параховский будет выступать за «Парму».  Клуб из Перми подписал соглашение с...
 
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