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Вопросы экспорта и международного сотрудничества обсудили представители дипкорпуса и предприятий в Минске

22.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вопросы экспорта и международного сотрудничества обсудили представители дипкорпуса и предприятий в Минске

О развитии деловых контактов с помощью дипкорпуса шла речь сегодня во Дворце Республики. Здесь встретились руководители предприятий с представителями загранучреждений. 


Выход на рынки с новой продукцией, поиск зарубежных партнёров и создание совместных производств. Всё это должно помочь нарастить экспорт. С начала года он показывает рост. Это лишь подтверждает, что отечественные товары востребованы на внешних рынках. В том числе и в Евросоюзе, где большинство компаний заинтересованы в сотрудничестве с нашими предприятиями.

Этому должен способствовать и дипломатический корпус. Представители Беларуси за рубежом лучше других знают конъюнктуру рынков. Продвижение отечественных товаров – задача, которую сообща решают и посольства, и руководители предприятий.  

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О развитии деловых контактов с помощью дипкорпуса шла речь сегодня во Дворце Республики. Здесь встретились руководители предприятий с представителями...
 
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