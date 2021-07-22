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Вопросы экспорта и международного сотрудничества обсудили представители дипкорпуса и предприятий в Минске
Источник материала: ОНТ
О развитии деловых контактов с помощью дипкорпуса шла речь сегодня во Дворце Республики. Здесь встретились руководители предприятий с представителями загранучреждений.
Выход на рынки с новой продукцией, поиск зарубежных партнёров и создание совместных производств. Всё это должно помочь нарастить экспорт. С начала года он показывает рост. Это лишь подтверждает, что отечественные товары востребованы на внешних рынках. В том числе и в Евросоюзе, где большинство компаний заинтересованы в сотрудничестве с нашими предприятиями.
Этому должен способствовать и дипломатический корпус. Представители Беларуси за рубежом лучше других знают конъюнктуру рынков. Продвижение отечественных товаров – задача, которую сообща решают и посольства, и руководители предприятий.
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Вопросы экспорта и международного сотрудничества обсудили представители дипкорпуса и предприятий в Минске
О развитии деловых контактов с помощью дипкорпуса шла речь сегодня во Дворце Республики. Здесь встретились руководители предприятий с представителями...
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