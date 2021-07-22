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Гонки на кроватях и дельфинах, футбол в валенках и подводный хоккей. Какими еще необычными видами спорта увлекаются люди?
Источник материала: ОНТ
Необычные виды спорта – гонки на кроватях, на дельфинах, стрельба по кеглям, подводный хоккей, футбол в валенках... Этот список можно продолжать и дальше. Человечество любит подурачиться, в том числе и в сфере спорта. Мы собрали несколько необычных видов.
Все мы знаем про футбол, хоккей или теннис. Но в разных уголках мира мира существует целый ряд необычных видов спорта, которые пользуются большой популярностью.
Подробности смотрите в видео:
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Гонки на кроватях и дельфинах, футбол в валенках и подводный хоккей. Какими еще необычными видами спорта увлекаются люди?
Необычные виды спорта – гонки на кроватях, на дельфинах, стрельба по кеглям, подводный хоккей, футбол в валенках... Этот список можно продолжать и дальше....
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