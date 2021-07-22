Гонки на кроватях и дельфинах, футбол в валенках и подводный хоккей. Какими еще необычными видами спорта увлекаются люди?

Источник материала: ОНТ

Необычные виды спорта – гонки на кроватях, на дельфинах, стрельба по кеглям, подводный хоккей, футбол в валенках... Этот список можно продолжать и дальше. Человечество любит подурачиться, в том числе и в сфере спорта. Мы собрали несколько необычных видов.

Все мы знаем про футбол, хоккей или теннис. Но в разных уголках мира мира существует целый ряд необычных видов спорта, которые пользуются большой популярностью.

Подробности смотрите в видео:





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram