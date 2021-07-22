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Как это можно съесть? 7+ фото невероятно красивой еды. Посмотрите, вы получите удовольствие!

22.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как это можно съесть? 7+ фото невероятно красивой еды. Посмотрите, вы получите удовольствие!

Еда, которая поражает не только прекрасным вкусом, но и великолепным внешним видом, приносит много позитивных эмоций. Ridus.ru собрал фото, которые подарят эстетическое удовольствие.

1. Идеальный пончик с зеркальной глазурью


2. Шоколадные конфеты с фисташкой


3. «Потрясающие пироги моей сестры»


4. Кексы-песики


5. Пирог на Рождество со сделанным вручную рисунком


6. Десерт-фортепиано


7. Пирог из цукини


8. Жилой пряничный дом


9. Картофель-фри на любой вкус


Фото с сайта ridus.ru

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Еда, которая поражает не только прекрасным вкусом, но и великолепным внешним видом, приносит много позитивных эмоций. Ridus.ru собрал фото, которые подарят...
 
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