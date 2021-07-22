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Минюст подал в Верховный суд иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра

22.07.2021 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра, сообщает центр.

"Верховным судом Республики Беларусь возбуждено гражданское дело по иску Министерства юстиции Республики Беларусь к Республиканскому общественному объединению "Белорусский ПЕН-центр о ликвидации", - говорится в извещении, полученном ПЕН-центром.

Ранее сообщалось, что по юридическому адресу центра прошел обыск, на его банковский счет наложен арест.

Председателем Белорусского  ПЕН-центра является нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, пишет smartpress.by
 
 
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Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра, сообщает центр.
 
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