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Видео. «Это означает признание нашей борьбы против жесткой диктатуры» - Вероника Цепкало на вручении премии в Германии

22.07.2021 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эмоциональная речь Вероники Цепкало на церемонии вручения премии «Бесстрашное слово» в немецком городе Вормс 20 июля.

Видео. «Это означает признание нашей борьбы против жесткой диктатуры» - Вероника Цепкало на вручении премии в Германии
Фото: РИА Новости
— Моя прекрасная страна, моя Беларусь, нет сомнений, что мы победим. Это лишь вопрос времени, — сказала Вероника Цепкало.

Награду присудили ей, Марии Колесниковой и Светлане Тихановской за «смелое и мирное противостояние несправедливости и притеснению».
 
 
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Эмоциональная речь Вероники Цепкало на церемонии вручения премии «Бесстрашное слово» в немецком городе Вормс 20 июля.
 
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