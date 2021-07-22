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Видео. «Это означает признание нашей борьбы против жесткой диктатуры» - Вероника Цепкало на вручении премии в Германии
Источник материала: Партизан
Эмоциональная речь Вероники Цепкало на церемонии вручения премии «Бесстрашное слово» в немецком городе Вормс 20 июля.
Фото: РИА Новости
— Моя прекрасная страна, моя Беларусь, нет сомнений, что мы победим. Это лишь вопрос времени, — сказала Вероника Цепкало.
Награду присудили ей, Марии Колесниковой и Светлане Тихановской за «смелое и мирное противостояние несправедливости и притеснению».
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Видео. «Это означает признание нашей борьбы против жесткой диктатуры» - Вероника Цепкало на вручении премии в Германии
Эмоциональная речь Вероники Цепкало на церемонии вручения премии «Бесстрашное слово» в немецком городе Вормс 20 июля.
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