|
Карбалевич: «Белорусские власти последовательно сжигают все мосты в отношениях с Западом»
22.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Аналитик об искусственном нагнетании напряжения и возможности вооруженного конфликта на границе.
В Беларуси с высоких трибун практически ежедневно звучит тема «кругом враги». Введенные против режима экономические санкции чиновники разных уровней называют экспансией, некоммерческие общественные организации – «бандитами и иностранными агентами», якобы насильственное возвращение из Литвы на территорию Беларуси –
Политолог Валерий Карбалевич отмечает: ситуация развивается отнюдь не радужно, но вполне логично. Ведь чтобы выжить в изоляции международной, а также внутренней, поскольку у режима нет значимой социальной опоры внутри страны, нужно сформировать модель «осажденной крепости»:
– В такой ситуации вся жизнь в стране переводится на военные рельсы – это оправдывает и внутренние репрессии, погром «третьего сектора», гражданского общества, и жесткие действия в экономике, то, что «кошмарят» бизнес, и также внешний конфликт с Западом, со всеми соседями, кроме России, – отметил аналитик на
– То есть, ради запуска этого механизма выживания нужна тотальная мобилизация номенклатуры, собственных приверженцев, вообще всех ресурсов – только таким образом режим сможет удержаться. Поэтому воинственные заявления, на мой взгляд, делаются искусственно, нагнетается напряженность.
Лукашенко, встречаясь с Путиным в Санкт-Петербурге, даже заявил, что западные медиа перешли к тактике индивидуального террора. Отсюда становятся понятными все эти истории об «обнаружении террористических ячеек»,
И теперь уже в Беларуси ищут в качестве врагов не экстремистов, а террористов – даже в редакции газет приходят с бумагами о том, что обыск проводится в рамках уголовного дела о терроризме.
Словом, это стандартный механизм, которым пользуются авторитарные режимы. Они все милитаризованы и готовятся к войне. В Албании времен Энвера Ходжи не хватало цемента на строительство жилья, зато хватало для длотов и дзотов, и сейчас они в стране на каждом шагу (за время правления Ходжи в стране было построено около 700 тысяч бункеров – Ф.).
Риторика риторикой, но недавние
Валерий Карбалевич опасается, что от слов недалеко до действий:
– Конфликт развивается по пути эскалации, поскольку белорусские власти последовательно сжигают все мосты в отношениях с Западом, а риторика становится все более агрессивной. Теперь уже Запад не только обвиняют в поддержке терроризма, а вообще объявили его «фашистским, нацистским». В этой ситуации я не исключаю, что прозвучавшая из уст Лукашенко угроза может реализоваться.
Впрочем, по мнению аналитика, здесь велика доля случайностей, спрогнозировать которые невозможно.
– Я очень надеюсь на крупицы здравого смысла, во всяком случае у политиков по ту сторону белорусской границы, чтобы они не поддались на провокации. Не думаю, что даже Россия заинтересована сегодня в доведении конфликта до такого уровня, поэтому надеюсь, что действительно до этого не дойдет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аналитик об искусственном нагнетании напряжения и возможности вооруженного конфликта на границе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)