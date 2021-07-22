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В работе сайтов крупных компаний США произошел сбой
Источник материала: БелТА
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зафиксирован сбой в работе сайтов ряда американских компаний. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, сообщает ТАСС.
Неполадки наблюдаются в работе онлайн-сервисов корпораций Amazon, Microsoft, Google, McDonald's. На сбой пожаловались также пользователи сервиса аренды жилья Airbnb, стриминговой платформы HBO Max, пассажиры авиакомпании Delta Airlines и клиенты финансовой компании American Express.-0-
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Неполадки наблюдаются в работе онлайн-сервисов корпораций Amazon, Microsoft, Google, McDonald's. На сбой пожаловались также пользователи сервиса аренды жилья Airbnb, стриминговой...
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