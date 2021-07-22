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Новый указ о налогах: снижение НДС на фрукты-овощи и особый порядок платы за аренду земли под ТЦ
Источник материала: Myfin
Вот основные новшества указа №285 «О налогообложении».
Освобождены от
обложения подоходным налогом доходы, полученные в виде страхового
возмещения или обеспечения в связи с наступлением страховых случаев по
договорам добровольного страхования жизни и дополнительных пенсий,
заключенным до 1 января 2021 года на срок менее трех лет.
Снижена ставка
налога на добавленную стоимость с 20% до 10% в отношении отдельных
продовольственных товаров: печенья растворимого, овощей и иных
гомогенизированных продуктов, фруктов, орехов и соков для детского
питания.
Установлен особый порядок (с применением повышенного коэффициента к
кадастровой стоимости в размере 0,015) исчисления в 2021-2022 годах
арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения
торговых центров, в том числе автомобильных стоянок, обслуживающих эти
торговые центры, торговых объектов, входящих в торговую сеть.
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