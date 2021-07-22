|
«Это и называется северным шёлком». Как производят знаменитый белорусский лён?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Изумрудные поля. В Кореличском районе приступили к первому этапу уборки льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его посеяли в апреле. Хоть весна была и с заморозками, но в результате обошлось без потерь.
И вот настала пора для первого этапа уборки – она называется теребление. Насколько трудоемкое производство знаменитого белорусского северного шелка и кто мечтает его приобрести?
Андрей Комар, заместитель директора предприятия «Кореличи-Лен»:
Лен созрел, звенят коробочки. И вот они – поля с фирменным изумрудным оттенком готовы к уборке. Первый этап – теребление – это когда стебель не срезают, а вырывают с корнем из земли. Технологию объясняют наглядно.
Федор Жук, директор предприятия «Кореличи-Лен»:
И действительно, лен, пожалуй, самая трудоемкая в производстве культура. Начиная с подготовки почвы и ухода за посевами (только обработок необходимо около семи). Главное – не допустить полеглости. Но тут иногда с природой не поспоришь.
Федор Жук:
Уборка в несколько этапов. Первоначально льнотреста укладывается ровными лентами на земле, словно «загорает» под июльским солнцем.
Галина Буро, корреспондент:
Сейчас здесь трудятся самоходные теребилки бельгийского производства, но белорусской сборки. В течение двух месяцев лен ждет очесывание и оборачивание, вспушивание, прессование, свозка – и только потом переработка. Этапы механизированы. Тракторист Александр Кныш освоил все виды техники для льна – это его 15 уборочная.
Александр Кныш, тракторист предприятия «Кореличи-Лен»:
У завода «Кореличи-Лен» больше 2 000 гектаров льна, плюс участок в Лиде. Кстати, собственных полей у предприятия нет, только арендные, ведь на одной и той же земле лен можно выращивать через каждые как минимум 5 лет. Скоро на заводе заработают линии по переработке льнотресты. Белорусское качество оценили далеко за рубежом. Экспорт больше, чем на миллион рублей. Но национальный интерес – в первую очередь.
Федор Жук:
Игорь Лазаревич, заместитель председателя Кореличского райисполкома:
Осадками погода Кореличский район не баловала, в отличие от соседних регионов. Потому от теребилок стоят столбы пыли. В ленты уже положили половину льна. Говорят, для качественного вылеживания тресты температур больших не надо, а вот на дожди надеются, и особенно на августовские росы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Изумрудные поля. В Кореличском районе приступили к первому этапу уборки льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его посеяли в апреле....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)