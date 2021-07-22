В Беларуси указом президента изменили налогообложение

Лукашенко подписал указ №285 "О налогообложении", который вносит изменения в отдельные положения налогового законодательства, сообщили в пресс-службе главы государства.

пишет sputnik.by После подписания документа утратили силу указы, нормы и положения, которая появились в новой версии Налогового кодекса. Теперь от обложения подоходным налогом освободили доход, полученный в виде страхового возмещения или обеспечения, которое связано с наступлением страхового случая по договору добровольной страховки жизни и доппенсий, заключенных до 1 января 2021 года на срок менее трех лет,sputnik.by





Отныне понижается с 20% до 10% ставка налога на добавленную стоимость для таких видов продуктов как: печенье растворимое, овощи и иные гомогенизированные продукты, фрукты, орехи и соки для детского питания.

Подписанный сегодня указ устанавливает определенный порядок применение повышенного коэффициента к кадастровой стоимости (0,015), который исчисляется в 2021-2022 годах, к арендное плате за земельные участки, предоставленные для торговых центров, в том числе автомобильных стоянок, обслуживающих эти торговые центры, торговых объектов, входящих в торговую сеть.



