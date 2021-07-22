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В Беларуси указом президента изменили налогообложение

22.07.2021 20:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новации затронут страховые выплаты, ставку НДС на отдельные продукты питания, к тому же будет повышена арендная плата за участки, выделенные для торговых объектов и автомобильных стоянок.

 Лукашенко подписал указ №285 "О налогообложении", который вносит изменения в отдельные положения налогового законодательства, сообщили в пресс-службе главы государства.
После подписания документа утратили силу указы, нормы и положения, которая появились в новой версии Налогового кодекса. Теперь от обложения подоходным налогом освободили доход, полученный в виде страхового возмещения или обеспечения, которое связано с наступлением страхового случая по договору добровольной страховки жизни и доппенсий, заключенных до 1 января 2021 года на срок менее трех лет, пишет sputnik.by

Отныне понижается с 20% до 10% ставка налога на добавленную стоимость для таких видов продуктов как: печенье растворимое, овощи и иные гомогенизированные продукты, фрукты, орехи и соки для детского питания.
Подписанный сегодня указ устанавливает определенный порядок применение повышенного коэффициента к кадастровой стоимости (0,015), который исчисляется в 2021-2022 годах, к арендное плате за земельные участки, предоставленные для торговых центров, в том числе автомобильных стоянок, обслуживающих эти торговые центры, торговых объектов, входящих в торговую сеть.
 
 
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Новации затронут страховые выплаты, ставку НДС на отдельные продукты питания, к тому же будет повышена арендная плата за участки, выделенные для торговых объектов...
 
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