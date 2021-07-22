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Россия подала иск в ЕСПЧ против Украины из-за развязанной на Донбассе войны. Шизофрения чистой воды

22.07.2021 20:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Громче всех кричит "держи вора" – сами знаете, кто, пишет Дмитрий Гудков в фейсбуке.

Так и Россия подала иск в ЕСПЧ против Украины из-за… развязанной на Донбассе войны, сбитого Boeing, преследования СМИ и других вещей, которыми каждый день Путин любуется в зеркале.

Это, конечно, шизофрения чистой воды.

С одной стороны, даешь поправки про отмену приоритета международного права, ЕСПЧ нам не указ, а с другой – да здравствует их суд, самый европейский суд в мире.

С другой стороны, статью Путина про один народ Кремль, высунув от усердия язык, переводит на украинский – и после этого – на тебе, один народ, финку под ребро.

Даже те украинцы, кто еще сомневается, сейчас трут глаза. Это вот что? Это вот им, "одному народу", иск в ЕСПЧ?!

А с третьей стороны, уже ведь никто не удивляется. "Кремль" и "адекватность" – эти два слова хоть сейчас можно разбирать в пятом классе как пример антонимов. Его цитирует gordonua.com
 
 
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Громче всех кричит "держи вора" – сами знаете, кто, пишет Дмитрий Гудков в фейсбуке.
 
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