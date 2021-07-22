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Милиция выяснила личность вредителя, который помял два автомобиля на улице Якубовского в Минске
Источник материала: БT
Уходил из гостей, но на пути встали чужие машины. Милиция, наконец-то, выяснила личность вредителя, который в конце мая помял два автомобиля на улице Якубовского. Им оказался 23-летний житель столицы. Парень отдохнул у друзей и отправился домой. Чем ему помешал припаркованный во дворе транспорт, так и останется загадкой. Выйти на след дебошира помогли записи с камер видеонаблюдения.
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Уходил из гостей, но на пути встали чужие машины. Милиция, наконец-то, выяснила личность вредителя, который в конце мая помял два автомобиля на улице Якубовского. Им...
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