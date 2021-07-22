Завершено расследование дела об убийстве в Гродно с особой жестокостью

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Задушил возлюбленную и поджег квартиру, чтобы скрыть следы расправы. Расследование дела об убийстве с особой жестокостью завершено. Трагедия случилась в Гродно в феврале. По версии следствия, пара - а это 36-летний мужчина и его 44-летняя спутница, коротали вечер за бокалом спиртного. Чем выше градус алкоголя, тем серьезнее накалялось общение межу сожителями - произошел конфликт.

В итоге мужчина задушил даму, положил тело в ванную и поджег жилище. Подробности у Елизаветы Лакотко. (видео)





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