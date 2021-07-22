Сотрудник милиции спас ребенка на Цнянском водохранилище

Источник материала: БT

Не раздумывая бросился в воду спасать ребенка. Все закончилось благополучно - мальчик цел, лишь шок у матери. Вечером 20 июля семья отдыхала на берегу Цнянского водохранилища в Минске. Подросток с сестрой играли в мяч, который в какой-то момент упал в воду, мальчик побежал за ним, но не рассчитал, что в воде будет так глубоко. Вблизи водоема были люди, но они не слышали и не видели, что в какой-то момент ребенок стал звать на помощь. Рядом территорию патрулировал наряд милиции. Сотрудник успел спасти тонущего ребенка.

Мы присоединяемся к рекомендациям правоохранителей, и, чтобы лишний раз не рассказывать о трагедиях, просим проявить внимание к каждому, кто находится рядом, особенно возле воды, пусть отдых будет легким!





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