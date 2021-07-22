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В Генпрокуратуру Беларуси поступают жалобы на финансовые организации, предоставляющие займы с нарушением законодательства

22.07.2021 20:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Оформить быстрый кредит, заключить договор лизинга - сегодня многие финансовые организации предлагают за несколько минут получить так называемые быстрые деньги. Как правило, фирмы, предоставляющие эти услуги, в отличие от банков не интересуются кредитной историей, уровнем заработка и платежеспособностью клиента. Но если не вникнуть в особенности договора, можно оказаться на грани финансового краха. На протяжении 8 месяцев в Генпрокуратуру поступают жалобы на деятельность подобных компаний, которые под видом лизинга фактически предоставляли займы с нарушением законодательства.

В случае несвоевременных выплат клиент попадал на суммы, в десятки раз превышающие сам микрозаем. Когда быстрые деньги оборачиваются моментальными проблемами, расскажет Владимир Королев. (видео)


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Оформить быстрый кредит, заключить договор лизинга - сегодня многие финансовые организации предлагают за несколько минут получить так называемые быстрые деньги....
 
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