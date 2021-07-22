Дайджест дорожных происшествий

Источник материала: БT

Смертельное ДТП в Пружанском районе: погиб водитель

По предварительной информации, 63-летний местный житель, двигаясь на автомобиле "фольксваген", на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на обочину, после чего съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии водитель вылетел через окно и от полученных травм скончался на месте происшествия.





Следователи разбираются в обстоятельствах аварии на трассе М1

Там столкнулись армейский автомобиль и фура - погиб военнослужащий. По данным следствия, накануне утром 37-летний шофер военного "Урала" двигался по Олимпийской трассе. В определенный момент с грузовиком столкнулся автопоезд под управлением гражданина Польши, который двигался в попутном направлении. В результате "Урал" вынесло в кювет, где он и перевернулся. Солдат получил травмы, от которых скончался в больнице. Водитель фуры задержан. Возбуждено уголовное дело.





В Барановичах опрокинулась иномарка: погиб подросток

Трагедия произошла накануне вечером. По информации ГАИ, 19-летняя водитель "опеля" без прав не справилась с управлением, после чего автомобиль перевернулся. В результате ДТП 17-летний пассажир погиб. Установлено, что в машине на заднем сидении ехали еще двое подростков, которые были пристегнуты и не пострадали.





В Иваново водитель легковушки сбил мужчину на переходе

ДТП произошло на улице Советской. По информации ГАИ, 20-летняя жительница деревни Лясковичи за рулем "опеля" наехала на пешехода. В результате ДТП мужчина с травмами попал в больницу.





Два автомобиля столкнулись на столичном перекрестке

По предварительной информации, водитель "рено" при повороте налево не пропустил встречный "ситроен" и столкнулся с ним. В результате ДТП машины получили серьезные механические повреждения. О пострадавших не сообщается.





В Зельвенском районе в ДТП пострадал водитель легковушки

Накануне вечером на трассе Барановичи - Гродно в лобовую аварию попали автомобили "фольксваген" и "Лада". По словам шофера немецкого авто, он двигался по своей полосе и увидел, что "Лада" выехала ему навстречу. Чтобы избежать столкновения, "фольксваген" вывернул влево, но и "Лада" вернулась в свою полосу. В результате аварии пострадал один из шоферов. С переломом голени и ушибом грудной клетки он госпитализирован.







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