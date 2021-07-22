|
За распространение наркотиков под Логойском задержаны два студента-иностранца
Источник материала: БT
За распространение наркотиков задержаны два студента-иностранца. Очередных закладчиков особо опасных психотропов в столице установил наркоконтроль. В течение последнего месяца парни делали тайники с параметилэфедроном. Саму "химию" забирали из схронов в Минской области. Дуэт задержали под Логойском. В арендном автомобиле оперативники нашли стограммовый сверток с зельем. Его планировали привезти в Минск и расфасовать на мелкие партии. Также при себе у иностранцев нашли немного гашиша, по их словам, для собственного потребления. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За распространение наркотиков задержаны два студента-иностранца. Очередных закладчиков особо опасных психотропов в столице установил наркоконтроль. В течение...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)