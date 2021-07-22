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За распространение наркотиков под Логойском задержаны два студента-иностранца

22.07.2021 20:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

За распространение наркотиков задержаны два студента-иностранца. Очередных закладчиков особо опасных психотропов в столице установил наркоконтроль. В течение последнего месяца парни делали тайники с параметилэфедроном. Саму "химию" забирали из схронов в Минской области. Дуэт задержали под Логойском. В арендном автомобиле оперативники нашли стограммовый сверток с зельем. Его планировали привезти в Минск и расфасовать на мелкие партии. Также при себе у иностранцев нашли немного гашиша, по их словам, для собственного потребления. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.


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Теги: Минск
 
 
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За распространение наркотиков задержаны два студента-иностранца. Очередных закладчиков особо опасных психотропов в столице установил наркоконтроль. В течение...
 
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