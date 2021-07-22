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В Беларуси введут резидентуру. Как это будет работать в системе здравоохранения, рассказал Дмитрий Пиневич
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси планируют ввести новую форму постдипломного образования – резидентуру. Это позволит улучшить качество подготовки специалистов узких и высокотехнологичных специальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
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В Беларуси введут резидентуру. Как это будет работать в системе здравоохранения, рассказал Дмитрий Пиневич
Новости Беларуси. В Беларуси планируют ввести новую форму постдипломного образования – резидентуру. Это позволит улучшить качество подготовки специалистов...
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