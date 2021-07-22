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«Сохранять форму и уверенность в себе». Для белорусских олимпийцев записали необычное видеообращение

22.07.2021 20:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Шесть «Т» – напутствие для наших олимпийцев из Гродненской области. От мала до велика желают им только триумфа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сохранять форму и уверенность в себе». Для белорусских олимпийцев записали необычное видеообращение

«Сохранять форму и уверенность в себе». Для белорусских олимпийцев записали необычное видеообращение

Илья Дернейко, учащийся СШ № 32 г. Гродно:
Дорогие наши олимпийцы, формула успеха выдающихся спортсменов состоит из шести «Т».

«Сохранять форму и уверенность в себе». Для белорусских олимпийцев записали необычное видеообращение

Виктория Кушнир, спортсмен национальной команды по легкой атлетике:
Трудолюбия. Ведь спорт высших достижений – это тяжелейший труд с высочайшей самоотдачей, ориентированной на результат.

«Сохранять форму и уверенность в себе». Для белорусских олимпийцев записали необычное видеообращение

Ольга Шинтарь, тренер хоккейного клуба «Ритм»:
Терпения. Без него невозможно пройти путь изнурительных тренировок, неудач, поражений и критики до триумфа.

«Сохранять форму и уверенность в себе». Для белорусских олимпийцев записали необычное видеообращение

Андрей Сидоренко, главный тренер хоккейного клуба «Неман»:
Тренера. Хороший наставник – это авторитетный специалист, требовательный и чуткий, тонкий психолог и сильный мотиватор.

«Сохранять форму и уверенность в себе». Для белорусских олимпийцев записали необычное видеообращение

Сергей Малявко, игрок хоккейного клуба «Неман»:
Таланта. Приобретенный опыт и полученные навыки позволяют раскрыться уникальным природным способностям.

«Сохранять форму и уверенность в себе». Для белорусских олимпийцев записали необычное видеообращение

Дмитрий Науменко, учащийся СДЮШОР № 7 по баскетболу г. Гродно:
Твердости. Умение не поддаваться внешнему давлению, сохранять форму и уверенность в себе – важнейшая составляющая.

«Сохранять форму и уверенность в себе». Для белорусских олимпийцев записали необычное видеообращение

Елена Волчецкая, олимпийская чемпионка 1964 года:
Традиции. Они сформированы прославленными белорусскими спортсменами, такими как Александр Медведь, Ольга Корбут, Дарья Домрачева и многие другие, которые вписали свои имена в мировую историю спорта.

«Сохранять форму и уверенность в себе». Для белорусских олимпийцев записали необычное видеообращение

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Дорогие друзья, каждый из вас нашел свою формулу успеха. Вы достойны представлять нашу родину на олимпийских стартах. Верим в вас, гордимся вами, желаем успеха и удачи.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Шесть «Т» – напутствие для наших олимпийцев из Гродненской области. От мала до велика желают им только триумфа, сообщили в программе Новости «24...
 
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