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«Сохранять форму и уверенность в себе». Для белорусских олимпийцев записали необычное видеообращение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шесть «Т» – напутствие для наших олимпийцев из Гродненской области. От мала до велика желают им только триумфа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Илья Дернейко, учащийся СШ № 32 г. Гродно:
Виктория Кушнир, спортсмен национальной команды по легкой атлетике:
Ольга Шинтарь, тренер хоккейного клуба «Ритм»:
Андрей Сидоренко, главный тренер хоккейного клуба «Неман»:
Сергей Малявко, игрок хоккейного клуба «Неман»:
Дмитрий Науменко, учащийся СДЮШОР № 7 по баскетболу г. Гродно:
Елена Волчецкая, олимпийская чемпионка 1964 года:
Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
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«Сохранять форму и уверенность в себе». Для белорусских олимпийцев записали необычное видеообращение
Новости Беларуси. Шесть «Т» – напутствие для наших олимпийцев из Гродненской области. От мала до велика желают им только триумфа, сообщили в программе Новости «24...
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