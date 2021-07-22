Ко дню рождения ММЗ: Гендиректор о модернизации, росте экспорта и новых разработках

Источник материала: БелТА

Минский моторный завод - одно из крупнейших предприятий Беларуси, которое специализируется на разработке, проектировании и производстве современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых дизельных двигателей, соответствующих современным экологическим нормам и международным стандартам. Двигатели ММЗ используются на сельскохозяйственной, автомобильной, лесозаготовительной, внедорожной, морской, горно-шахтной технике. В преддверии 58-летия завода генеральный директор ММЗ Александр Рогожник рассказал корреспонденту БЕЛТА об успехах за последнее время, инновациях, модернизации и планах.

Инновации и разработки

"Коллектив ММЗ уверенно идет по пути инновационного развития, мы выпускаем экспортно ориентированную продукцию, постоянно расширяем линейку двигателей и ассортимент изделий. Только за последнее время созданы двигатели: двух- и четырехцилиндровые малолитражные, газодизельные и газопоршневые, экологического уровня Евро-5, а также высокофорсированные мощностью до 330 л.с.", - сказал Александр Рогожник.

В этом году на Минском моторном заводе выпущена промышленная партия двигателей нового семейства MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG рабочим объемом 2,1 л мощностью от 49 л.с. до 75 л.с. "Их ценность и конкурентное преимущество в том, что они принадлежат к типоразмеру знаменитых немецких и японских моторов, но гораздо проще в эксплуатации и обслуживании. Мы ожидаем, что эти двигатели составят конкуренцию зарубежным аналогам и по стоимости", - отметил он.

Большой интерес к данным двигателям проявляют потребители из Беларуси, дальнего и ближнего зарубежья. Хорошие возможности открываются для моторов этой линейки в плане переоборудования бывшей в употреблении техники. "Первый пример такого переоборудования - автомобиль УАЗ-469 с двигателем MMZ-4DTI-02 с большим успехом экспонируется на выставках, он получил много заинтересованных отзывов и предварительных заказов", - заметил гендиректор.





Минский моторный завод. Фото из архива

Новинка предназначена также для проекта в "морском" исполнении. "По заявке российского потребителя на базе малолитражных турбированных двигателей MMZ-3LDTG и MMZ-4DTIG были разработаны новые эксклюзивные модификации. Наши конструкторы провели комплексную работу, потребовавшую многообразных расчетов для совершенствования двигателей", - констатировал руководитель завода.

Еще один пример успешной разработки - установка MMZ-4DTI на швейцарскую вакуумную уборочную машину ВКМ-2020 взамен итальянского двигателя, ее производство планируется организовать в Калуге (Россия). "Наш двигатель безупречно адаптирован к машине, все системы функционируют. Вскоре начнутся эксплуатационные испытания в реальных условиях", - добавил гендиректор. Подтвердил свои ценные качества данный двигатель и на испытаниях в составе селекционного комбайна Delta австрийско-немецкой компании.

Заявку российского предприятия на современный, в то же время простой и умеренный по цене двигатель для мини-погрузчика удовлетворил мотор MMZ-4D. Двигатель этой же модификации вскоре отправится еще в один российский город - Курган - для установки на погрузчик "Термит-1000".

"По своему устройству моторы данной линейки представляют собой развитие малолитражного трехцилиндрового двигателя MMZ-3LD. Использовано много общих серийно выпускаемых деталей: поршень, шатун, гильза цилиндра. Однако есть и значительно отличающиеся по конструкции детали, что требовало отдельной подготовки производства, начиная с этапа изготовления отливок. В первую очередь, отливок блока цилиндров и головки блока цилиндров, выпуск которых уже отлажен на филиале ММЗ в Столбцах. Для опытных образцов их поставлял польский завод, но мы уже полностью отказались от импорта этих деталей", - пояснил он.

К настоящему моменту создано семейство на базе мотора MMZ-3,6DTI, являющегося прорывной разработкой ММЗ последних лет. "Применены передовые решения с учетом тенденций мирового двигателестроения. Это обеспечивает

экономичность, оптимизацию габаритов, улучшение наполняемости цилиндров, рабочего процесса и процесса сгорания топлива, большой потенциал форсирования по мощности, облегчает достижение высоких экологических уровней. Созданная линейка - 84 л.с., 95 л.с., 110 л.с. и 122 л.с. - повторяет линейку серийного двигателя Д-245, которую должна в перспективе заменить", - рассказал руководитель предприятия.

Также достигнут прогресс в работах над газопоршневым двигателем. Актуальность проекта - в его экологичности. "Газовое топливо дешевле дизельного и создает меньше вредных выбросов. Работы по газопоршневому двигателю ведутся с компанией из Татарстана. Опытные образцы шестицилиндрового газопоршневого двигателя мощностью до 250 л.с. MMZ-262CNG проходят комплекс стендовых испытаний и адаптацию на тракторе "БЕЛАРУС-1221". Еще один образец на испытаниях в американской компании. После завершения всех процедур и утверждения параметров у нас появится возможность предложить продукт потребителям и приступить к выпуску первых партий", - отметил Александр Рогожник.

Одна из самых интересных последних разработок - двигатель Д-245.41S3АМ для трактора "Агромаш 85 ТК" производства крупного российского концерна. В конструкцию дизеля включены оригинальные детали и узлы, и уже сегодня он готов к приемочным испытаниям с дальнейшей передачей заказчику.





Фото из архива

Кроме того, создаются двигатели мощностью 450-600 л.с.

Еще одно из перспективных направлений - изготовление спецтехники. Речь о дизель-насосных установках и генераторных станциях. "С учетом потребностей заказчиков наши службы оперативно разрабатывают новые модификации, увеличивают мощности техники, адаптируя под конкретные условия последующей эксплуатации. Данный вид продукции используется в сложных сельскохозяйственных условиях, при высоких нагрузках и нестандартных географических особенностях", - пояснил гендиректор.

На ММЗ и заводах холдинга налажено собственное производство дизель-генераторных, стационарных и передвижных компрессорных станций, пеногенерирующих станций для пожарных служб, пищевых цистерн, самоходных шасси-тракторов MMZ-30ТD, автобетоносмесителей, бетононасосов, дизель-насосных станций.

"Всех секретов не раскрываем, но данные проекты во многом определят дальнейшие пути развития ММЗ. География наших стремлений широка, а слаженная работа коллектива способствует исполнению смелых проектов, - подчеркнул он. - Потенциал предприятия в создании и применении инноваций не исчерпан. В настоящее время активно работаем с зарубежными компаниями над двигателями высокой мощности".

Модернизация

Высокое качество новых разработок обеспечивается во многом благодаря современному оборудованию, поэтому в настоящее время полным ходом идет модернизация предприятия. Так, для развития отраслевой лаборатории ММЗ в прошлом году закуплены координатно-измерительная машина и промышленный компьютерный томограф немецкого производства. "Аналогов им в Беларуси нет. Промышленный компьютерный томограф дает уникальные возможности, которые не предоставляет никакая другая техника. С его помощью посредством сканирования рентгеновским излучением можно производить внутренние и внешние измерения в режиме неразрушающего контроля. Сложное программное обеспечение координатно-измерительной машины позволяет контактным и бесконтактным методом с высокой точностью определять линейные и угловые размеры, диаметры гладких отверстий и многое другое", - поделился Александр Рогожник.

В прошлом году приобретено австрийское оборудование для исследований, необходимых при создании двигателей высоких экологических классов. К концу лета на завод прибудет новейшее оборудование для испытаний таких двигателей.

"Постепенно мы передаем станки из механических цехов на заводы холдинга, а на головном предприятии обновим все оборудование", - констатировал гендиректор.





Фото из архива

Итоги работы ММЗ в первом полугодии

Внешнеэкономическая деятельность завода направлена на диверсификацию экспорта. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры многих предприятий Беларуси, России и других стран СНГ, дальнего зарубежья (Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки).

"Свой 58-й день рождения наш коллектив встречает достойными показателями. За первые шесть месяцев 2021 года мы выполнили все основные задачи, которые были поставлены на данный период, по объемам производства, реализации продукции, рентабельности продаж и чистой прибыли", - обратил внимание Александр Рогожник.

По словам гендиректора, за полугодие ММЗ увеличил экспорт на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Доля экспорта в общем объеме продаж составила почти 37%. Ключевым продуктом холдинга являются дизельные двигатели - на них приходится более 78% объема продаж.

Реализация спецтехники достигла 150% к показателю прошлого года, на внутренний и внешние рынки поставлено более 170 единиц. "На этот год перед нами амбициозная цель - увеличить продажи спецтехники в два раза и реализовать более 500 единиц продукции", - добавил он.

Руководитель ММЗ подчеркнул: успехи не повод останавливаться на достигнутом. "Только упорным трудом и личной заинтересованностью каждого работника мы вместе сможем добиться процветания предприятия, завоевания им еще больших производственных высот", - сказал гендиректор.

"Пользуясь возможностью, хочу поздравить работников с наступающим праздником и высказать им слова благодарности за профессионализм, трудолюбие, готовность выполнять поставленные задания, творчески подходить к производству и преодолевать трудности. Всех партнеров ММЗ я благодарю за плодотворное сотрудничество, за взаимопонимание и эффективную работу. Пусть очередной год в деятельности Минского моторного завода станет еще одним шагом вперед на пути освоения новых горизонтов, повышения благосостояния, увеличения прибыли, исполнения планов и проектов", - подытожил Александр Рогожник.





Фото из архива

БЕЛТА.-0-