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У правозащитника Романа Кисляка прошёл обыск

22.07.2021 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как передает БелаПАН, произошло это ещё 19 июля, однако связи с ним не было до среды

Он на свободе под подпиской о неразглашении. Кисляк — свидетель по какому-то уголовному делу, его допросили на месте.

"Единственное, что могу сказать, что ни я, ни кто-то из известных мне активистов к таким преступлениям отношения не имеют, — говорит правозащитник. — Кто-то хочет нас дискредитировать".

Обыск в течение шести часов проводили сотрудники КГБ. "На нём присутствовала моя мать как владелица дома, меня не пускали ни на обыск, ни на выход", — рассказал Роман Кисляк. По его словам, ему не разрешили позвонить на работу. В итоге забрали всю технику, мобильный телефон, а копию протокола не оставили, пишет Еврорадио.
 
 
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Как передает БелаПАН, произошло это ещё 19 июля, однако связи с ним не было до среды
 
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