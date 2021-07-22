У правозащитника Романа Кисляка прошёл обыск

Он на свободе под подпиской о неразглашении. Кисляк — свидетель по какому-то уголовному делу, его допросили на месте.





"Единственное, что могу сказать, что ни я, ни кто-то из известных мне активистов к таким преступлениям отношения не имеют, — говорит правозащитник. — Кто-то хочет нас дискредитировать".





Обыск в течение шести часов проводили сотрудники КГБ. "На нём присутствовала моя мать как владелица дома, меня не пускали ни на обыск, ни на выход", — рассказал Роман Кисляк. По его словам, ему не разрешили позвонить на работу. В итоге забрали всю технику, мобильный телефон, а копию протокола не оставили, пишет Еврорадио.



