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Апелляционный суд признал незаконным решение СБУ выдворить из Украины беларуского анархиста Алексея Боленкова

22.07.2021 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщает издание «Грати».

21 апреля украинская полиция провела обыск в киевской квартире анархиста, который несколько лет проживает в Украине. Обыск в доме анархиста был связан с делом о поджоге телекоммуникационной вышки «Водафон» в одном из районов Киева 10 декабря 2019 года.

Как утверждал Боленков, после обыска к нему в квартиру пришли сотрудники СБУ и попросили покинуть территорию Украины в течение суток. Это обосновали тем, что анархист «представляет опасность для нацбезопасности страны».

По словам Боленкова, сотрудники СБУ не дали активисту ознакомиться с документом, на основании которого его хотят принудительно выдворить на родину, силовики предложили отвезти его на машине на ближайшую границу, но он отказался.

Как сообщает «Грати», анархист подал иск на решение о выдворении. Суд первой инстанции постановил, что решение было обоснованным, пишет mediazona.by
 
 
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