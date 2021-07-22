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Апелляционный суд признал незаконным решение СБУ выдворить из Украины беларуского анархиста Алексея Боленкова
Источник материала: Партизан
Об этом сообщает
21 апреля украинская полиция провела обыск в киевской квартире анархиста, который несколько лет проживает в Украине. Обыск в доме анархиста был связан с делом о поджоге телекоммуникационной вышки «Водафон» в одном из районов Киева 10 декабря 2019 года.
Как утверждал Боленков, после обыска к нему в квартиру пришли сотрудники СБУ и попросили покинуть территорию Украины в течение суток. Это обосновали тем, что анархист «представляет опасность для нацбезопасности страны».
По словам Боленкова, сотрудники СБУ не дали активисту ознакомиться с документом, на основании которого его хотят принудительно выдворить на родину, силовики предложили отвезти его на машине на ближайшую границу, но он отказался.
Как сообщает «Грати», анархист подал иск на решение о выдворении. Суд первой инстанции постановил, что решение было обоснованным,
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Апелляционный суд признал незаконным решение СБУ выдворить из Украины беларуского анархиста Алексея Боленкова
Об этом сообщает издание «Грати».
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