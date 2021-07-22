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Министр энергетики: к 2030-му нужно иметь республиканский пункт хранения радиоактивных отходов

22.07.2021 21:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта. Совещание 22 июля во Дворце Независимости негласно получило название «День правительства», поскольку на встрече с Президентом – руководство Совмина с большим списком предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр энергетики: к 2030-му нужно иметь республиканский пункт хранения радиоактивных отходов

Алена Сырова, корреспондент:
То, что одна из инициатив коснется энергетики, можно было предположить еще до начала мероприятия – профильный министр что-то долго обсуждал с премьером. В итоге на стол Президента легло предложение о создании целого департамента по обращению с радиоактивными отходами.

Национальный оператор призван взять на себя функции по сбору, переработке и захоронению. Радиоактивные отходы и сегодня есть – мы ведь используем источники излучения в науке, медицине и промышленности, совсем скоро введем второй энергоблок БелАЭС.

Министр энергетики: к 2030-му нужно иметь республиканский пункт хранения радиоактивных отходов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отработает это топливо. Сколько там у нас в первом?

Министр энергетики: к 2030-му нужно иметь республиканский пункт хранения радиоактивных отходов

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
80 тонн.

Александр Лукашенко:
80 тонн один и 80 тонн второй – 160 тонн. Через пять или сколько там лет мы начнем получать отработанные ядерные отходы. И сегодня встает вопрос: что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным, ранее неизвестным нам товаром, продуктом. Как показывает международная практика, обращение с такими отходами требует создания единой государственной системы. Целой системы. Фактически это новая отрасль экономики.

Министр энергетики: к 2030-му нужно иметь республиканский пункт хранения радиоактивных отходов

Речь не идет о создании могильников. Еще на этапе задумки строительства АЭС Беларусь и Россия подписали соглашение о том, что отработанное топливо будет отправляться на переработку в Россию. Высокоактивные элементы там будут изымать, а средние и низкоактивные мы сможем использовать в своих целях. Но их тоже нужно где-то хранить.

Министр энергетики: к 2030-му нужно иметь республиканский пункт хранения радиоактивных отходов

Виктор Каранкевич:
К 2030 году нам необходимо иметь уже республиканский пункт хранения радиоактивных отходов. Конечно, основная задача – будут направлены на переработку в Российскую Федерацию с последующим хранением уже низкоактивных, среднеактивных элементов этого топлива у нас уже, в Республике Беларусь.

Мы рассчитываем на то, что в период хранения могут быть разработаны различные технологии, которые можно в дальнейшем использовать и применять уже эти отходы как источник того же топлива либо в каких-то других целях: для работы промышленности либо в медицине, каких-то других сферах применения.

Министр энергетики: к 2030-му нужно иметь республиканский пункт хранения радиоактивных отходов

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Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта. Совещание 22 июля во Дворце Независимости негласно получило название «День правительства»,...
 
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