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Министр энергетики: к 2030-му нужно иметь республиканский пункт хранения радиоактивных отходов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта. Совещание 22 июля во Дворце Независимости негласно получило название «День правительства», поскольку на встрече с Президентом – руководство Совмина с большим списком предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, корреспондент:
Национальный оператор призван взять на себя функции по сбору, переработке и захоронению. Радиоактивные отходы и сегодня есть – мы ведь используем источники излучения в науке, медицине и промышленности, совсем скоро введем второй энергоблок БелАЭС.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Александр Лукашенко:
Речь не идет о создании могильников. Еще на этапе задумки строительства АЭС Беларусь и Россия подписали соглашение о том, что отработанное топливо будет отправляться на переработку в Россию. Высокоактивные элементы там будут изымать, а средние и низкоактивные мы сможем использовать в своих целях. Но их тоже нужно где-то хранить.
Виктор Каранкевич:
Мы рассчитываем на то, что в период хранения могут быть разработаны различные технологии, которые можно в дальнейшем использовать и применять уже эти отходы как источник того же топлива либо в каких-то других целях: для работы промышленности либо в медицине, каких-то других сферах применения.
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Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта. Совещание 22 июля во Дворце Независимости негласно получило название «День правительства»,...
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