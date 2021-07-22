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На трибунах будет тихо-тихо. В Японии подсчитали ущерб от проведения Олимпиады без зрителей

22.07.2021 21:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он составил около 22 миллиардов долларов


Токио-2020, Getty Images

В университете Кансай подсчитали убытки от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей. Они составили 2,42 триллиона иен (21,8 миллиарда долларов).

В расчете профессора Кацухиро Миямото приведена оценка прямых убытков от отсутствия туризма и экономических последствий в таких сферах, как городское планирование и использование объектов по окончании соревнований, вовлечения населения в околоолимпийские проекты и волонтерские работы, а также внедрения высоких технологий.
 
Убытки непосредственно от отказа от допуска болельщиков на соревнования оцениваются в 1,77 триллиона иен (16,08 миллиарда долларов), из них 719,8 миллиарда иен (6,54 миллиарда долларов) составляет финансовый ущерб непосредственно во время Игр, а 1,053 триллиона иен (9,538 миллиарда долларов) — убытки после соревнований.

Олимпиада в Токио откроется завтра.
 
 
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