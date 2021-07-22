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«Ценный, но опасный продукт»: Лукашенко призвал создать департамент по обращению с отработанным ядерным топливом

22.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси появится специальный департамент по обращению с отработанным ядерным топливом. Об этом стало известно в ходе совещания Александра Лукашенко с руководством правительства, передает «МИР 24».

Основным источником радиоактивных отходов вскоре станет Белорусская АЭС. Первая закладка ядерного топлива выработает свой ресурс через несколько лет. Кроме того, они накапливаются на ряде оборонных и научных предприятий, а также в медицинских клиниках, например, от работы рентген-аппарата.

«Это ценнейший продукт. И сегодня встает вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным, ранее не известным нам товаром, продуктом. Это серьезный вопрос и величайшая ценность. Как показывает международная практика, обращение с такими отходами требует создания единой государственной системы. Фактически это новая отрасль экономики», – заявил президент.

Тему экономики продолжил вопрос сокращения штата ряда белорусских дипмиссий. А вот в Китае работу посольства решено усилить. Туда направят представителей министерств промышленности и сельского хозяйства.

«Задача, которая была поставлена перед правительством и МИД – оптимизация. Усиление нашей деятельности на основных направлениях – будь то Россия, Китай, Индия – туда, куда мы стремимся сейчас и где нас, в общем-то, принимают и ждут. И оптимизация других посольств – там, где у нас не очень сегодня получается в силу определенных обстоятельств», – отметил Лукашенко.

Кроме того, Александр Лукашенко поручил усилить контроль за деятельностью индивидуальных предпринимателей. Как заявил президент, надо исключить предпосылки для выплаты «зарплат в конвертах».



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Основным источником радиоактивных отходов вскоре станет Белорусская АЭС. Первая закладка ядерного топлива выработает свой ресурс через несколько лет.
 
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