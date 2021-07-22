ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Это продолжается уже 4 года. Жители Толочина попросили депутата помочь с шумной молодёжью

22.07.2021 22:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 июля ускорить процесс решения своих проблем могли жители Витебской области.

Члены Совета Республики выехали сразу по нескольким районам области.

Это продолжается уже 4 года. Жители Толочина попросили депутата помочь с шумной молодёжью

Географию мест диалога продумали, чтобы попасть на прием можно было без затруднений из любой точки Витебщины. Обращались с самыми разными проблемами – от личных до коллективных. И ни одна не осталась без решения или пояснения.

Подробности в репортаже Виктора Пралича.

Это продолжается уже 4 года. Жители Толочина попросили депутата помочь с шумной молодёжью

Переулок Амбулаторный в центре Толочина только днем выглядит тихо и спокойно, несмотря на то что находится в центре города. В частном секторе здесь проживают и молодые семьи с детьми, и люди преклонного возраста. Ближе к вечеру и всю ночь жители микрорайона принудительно становятся участниками развлечений молодежи.

Это продолжается уже 4 года. Жители Толочина попросили депутата помочь с шумной молодёжью

Анна Анненкова, жительница Толочина:
Местная молодежь стала после 10-11 часов приезжать и шуметь, громко слушать музыку. Мотоциклы, машины. И это продолжается буквально года 3-4. И все это длится до рассвета. Мы обращались неоднократно в милицию. Они приезжали, успокаивали их. Но это все продолжается и по сей день.

Это продолжается уже 4 года. Жители Толочина попросили депутата помочь с шумной молодёжью

Виктория Варнавская, жительница Толочина:
Окно в доме не открыть. Когда шум слышат, то они просыпаются и нужно вставать чаще, чем обычно. У нас ребенку два года и полгода. Это проблема большая.

Сергей Сивец о громкой музыке по ночам в Толочине: будут предприняты меры, чтобы обеспечить здоровые условия для отдыха

Это продолжается уже 4 года. Жители Толочина попросили депутата помочь с шумной молодёжью

Жители Амбулаторного переулка с этой хронической проблемой решили обратиться за помощью к сенатору. В Толочине 22 июля прием граждан вел Сергей Сивец – председатель Постоянной комиссии Совета Республики. Решение принято незамедлительно – разобраться. Это как минимум нарушение общественного порядка.

Обратились жители Толочина и района с вопросами ремонта дорог, благоустройства, частно-правового спора. По всем проблемам нашли алгоритмы их решения с местными властями. Некоторые вопросы взяты на контроль в Совете Республики.

Подробности смотрите в видеоматериале.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 июля ускорить процесс решения своих проблем...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ценный, но опасный продукт»: Лукашенко призвал создать департамент по обращению с отработанным ядерным топливом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by