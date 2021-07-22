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Это продолжается уже 4 года. Жители Толочина попросили депутата помочь с шумной молодёжью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 июля ускорить процесс решения своих проблем могли жители Витебской области.
Географию мест диалога продумали, чтобы попасть на прием можно было без затруднений из любой точки Витебщины. Обращались с самыми разными проблемами – от личных до коллективных. И ни одна не осталась без решения или пояснения.
Переулок Амбулаторный в центре Толочина только днем выглядит тихо и спокойно, несмотря на то что находится в центре города. В частном секторе здесь проживают и молодые семьи с детьми, и люди преклонного возраста. Ближе к вечеру и всю ночь жители микрорайона принудительно становятся участниками развлечений молодежи.
Анна Анненкова, жительница Толочина:
Виктория Варнавская, жительница Толочина:
Жители Амбулаторного переулка с этой хронической проблемой решили обратиться за помощью к сенатору. В Толочине 22 июля прием граждан вел Сергей Сивец – председатель Постоянной комиссии Совета Республики. Решение принято незамедлительно – разобраться. Это как минимум нарушение общественного порядка.
Обратились жители Толочина и района с вопросами ремонта дорог, благоустройства, частно-правового спора. По всем проблемам нашли алгоритмы их решения с местными властями. Некоторые вопросы взяты на контроль в Совете Республики.
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Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 июля ускорить процесс решения своих проблем...
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