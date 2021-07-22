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Наталья Кочанова: хотелось бы, чтобы руководители на местах были более внимательны к задачам, которые стоят перед ними
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 июля ускорить процесс решения своих проблем могли жители Витебской области. Члены Совета Республики выехали сразу по нескольким районам области.
Решение социальных вопросов на повестке дня и у председателя Совета Республики Натальи Кочановой. Несмотря на то что прием граждан проходил в Новолукомле, со своими проблемами приехали даже из других регионов: Новополоцк, Поставы, Сенно. Круг проблем, как и география, широк.
Фермерам из Сенненского района не хватает земли для ведения подсобного хозяйства. У них 28 коров. А пастбища около дома принадлежат местному сельхозпредприятию. Учитель из Поставского района обеспокоен закрытием школы. В 2008 году здание капитально отремонтировали.
Юрий Котович, учитель УО «Андроновская ясли-сад-базовая школа Поставского района»:
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Решено, что такой формат работы – сразу выезжать в область внушительным составом и вникать в проблемы – в Совете Республики будут практиковать ежемесячно.
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Наталья Кочанова: хотелось бы, чтобы руководители на местах были более внимательны к задачам, которые стоят перед ними
Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 июля ускорить процесс решения своих проблем...
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