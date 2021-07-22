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Наталья Кочанова: хотелось бы, чтобы руководители на местах были более внимательны к задачам, которые стоят перед ними

22.07.2021 22:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 июля ускорить процесс решения своих проблем могли жители Витебской области. Члены Совета Республики выехали сразу по нескольким районам области.

Это продолжается уже 4 года. Жители Толочина попросили депутата помочь с шумной молодёжью

Наталья Кочанова: хотелось бы, чтобы руководители на местах были более внимательны к задачам, которые стоят перед ними

Решение социальных вопросов на повестке дня и у председателя Совета Республики Натальи Кочановой. Несмотря на то что прием граждан проходил в Новолукомле, со своими проблемами приехали даже из других регионов: Новополоцк, Поставы, Сенно. Круг проблем, как и география, широк.

Фермерам из Сенненского района не хватает земли для ведения подсобного хозяйства. У них 28 коров. А пастбища около дома принадлежат местному сельхозпредприятию. Учитель из Поставского района обеспокоен закрытием школы. В 2008 году здание капитально отремонтировали.

Сергей Сивец о громкой музыке по ночам в Толочине: будут предприняты меры, чтобы обеспечить здоровые условия для отдыха

Наталья Кочанова: хотелось бы, чтобы руководители на местах были более внимательны к задачам, которые стоят перед ними

Юрий Котович, учитель УО «Андроновская ясли-сад-базовая школа Поставского района»:
Идеальная школа: спортзал, технические мастерские, комфортная столовая, уютный детский сад. Всех жителей агрогородка Андроны задел такой момент  почему из двух школ закрывают школу с лучшими условиями, а школу с худшими условиями оставляют?

Наталья Кочанова: хотелось бы, чтобы руководители на местах были более внимательны к задачам, которые стоят перед ними

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я услышала о том, что люди переживают за свою область, за свой агрогородок. Они хотят, чтоб он развивался, чтобы он жил. Хотелось бы, чтобы наши руководители на местах были более внимательны к тем задачам, которые стоят перед ними, и более внимательны к тем вопросам, которые задают люди. Потому что вопросы, с которыми ко мне сегодня обратились, они абсолютно правомерны.

Член Совета Республики: люди заинтересованы в том, чтобы их регион развивался – это позитивно

Наталья Кочанова: хотелось бы, чтобы руководители на местах были более внимательны к задачам, которые стоят перед ними

Решено, что такой формат работы – сразу выезжать в область внушительным составом и вникать в проблемы – в Совете Республики будут практиковать ежемесячно.

Подробности смотрите в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 июля ускорить процесс решения своих проблем...
 
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Член Совета Республики: люди заинтересованы в том, чтобы их регион развивался – это позитивно
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