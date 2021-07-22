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Член Совета Республики: люди заинтересованы в том, чтобы их регион развивался – это позитивно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 июля ускорить процесс решения своих проблем могли жители Витебской области. Члены Совета Республики выехали сразу по нескольким районам области.
Михаил Красовский, житель деревни Козловичи-1 Оршанского района:
Чтобы диалог был более конструктивным, сенатор до начала приема посетил некоторые адреса по проблемным вопросам.
Юрий Деркач, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
И вот сегодня, прежде чем повстречаться с людьми в период приема, я так практикую, выехал на место, откуда исходили предложения и действительно убедился, что многие вопросы, не затрагивая ресурсы, можно решить, решить эффективно. Люди будут довольны.
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Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 июля ускорить процесс решения своих проблем...
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