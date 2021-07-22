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Член Совета Республики: люди заинтересованы в том, чтобы их регион развивался – это позитивно

22.07.2021 22:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 июля ускорить процесс решения своих проблем могли жители Витебской области. Члены Совета Республики выехали сразу по нескольким районам области. 

С вопросами ремонта дорог и благоустройства обратились к Юрию Деркачу жители Оршанского района.

Это продолжается уже 4 года. Жители Толочина попросили депутата помочь с шумной молодёжью

Член Совета Республики: люди заинтересованы в том, чтобы их регион развивался – это позитивно

Михаил Красовский, житель деревни Козловичи-1 Оршанского района:
У нас на протяжении 20 лет одна проблема – это дорога. То есть вроде бы на данный момент дорога хорошая, но стоит пойти дождям, и начинаются проблемы. У нас участок 7,5 километра, нам приходится его ехать примерно 30-40 минут. А там в основном живут пенсионеры. Люди, которым требуется скорая помощь, лекарства, чем-то им помочь надо.

Член Совета Республики: люди заинтересованы в том, чтобы их регион развивался – это позитивно

Чтобы диалог был более конструктивным, сенатор до начала приема посетил некоторые адреса по проблемным вопросам.

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Член Совета Республики: люди заинтересованы в том, чтобы их регион развивался – это позитивно

Юрий Деркач, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Люди обращаются, их интересуют многие вопросы жизни, быта. Радует то, что люди небезразличны, они очень заинтересованы в том, чтобы регион, в котором они проживают, где учатся их дети, развивался, чтобы уровень образования был хороший, уровень медицинского обслуживания. Это, наверное, позитивно.

И вот сегодня, прежде чем повстречаться с людьми в период приема, я так практикую, выехал на место, откуда исходили предложения и действительно убедился, что многие вопросы, не затрагивая ресурсы, можно решить, решить эффективно. Люди будут довольны.

Подробности смотрите в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 июля ускорить процесс решения своих проблем...
 
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