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«Отрабатывались вместе с холдингами». Вот что предложил министр экономики на совещании с Президентом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта. Совещание 22 июля во Дворце Независимости негласно получило название «День правительства», поскольку на встрече с Президентом – руководство Совмина с большим списком предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Озвучили и пакет предложений, касающийся работы холдингов. Сегодня в стране их 95, и они производят четверть всей промышленной продукции Беларуси. В обозримом будущем станет больше, потому механизм должен быть максимально комфортным. Минэкономики в свое время лоббировал создание таких коопераций, и вот, спустя четыре года вносит коррективы.
Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
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«Отрабатывались вместе с холдингами». Вот что предложил министр экономики на совещании с Президентом
Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта. Совещание 22 июля во Дворце Независимости негласно получило название «День правительства»,...
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