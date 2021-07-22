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«Отрабатывались вместе с холдингами». Вот что предложил министр экономики на совещании с Президентом

22.07.2021 22:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта. Совещание 22 июля во Дворце Независимости негласно получило название «День правительства», поскольку на встрече с Президентом – руководство Совмина с большим списком предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Озвучили и пакет предложений, касающийся работы холдингов. Сегодня в стране их 95, и они производят четверть всей промышленной продукции Беларуси. В обозримом будущем станет больше, потому механизм должен быть максимально комфортным. Минэкономики в свое время лоббировал создание таких коопераций, и вот, спустя четыре года вносит коррективы.

«Отрабатывались вместе с холдингами». Вот что предложил министр экономики на совещании с Президентом

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Мы рассматривали вопросы, которые связаны с управлением и взаимоотношениями между управляющей компанией и дочерними предприятиями. Упростили порядок предоставления финансовых ресурсов внутри холдинговой системы, движение этих финансовых ресурсов. Также движение неиспользуемого оборудования, использование централизованного фонда. Вот эти все мероприятия, которые мы сегодня предложили, на протяжении четырех лет вырабатывались, отрабатывались вместе с холдингами. Я думаю, что это будет серьезная поддержка для повышения эффективности работы наших предприятий именно в рамках холдинговых структур.

«Отрабатывались вместе с холдингами». Вот что предложил министр экономики на совещании с Президентом

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Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта. Совещание 22 июля во Дворце Независимости негласно получило название «День правительства»,...
 
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