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Генпрокуратура Беларуси усилила контроль за лизинговыми компаниями
22.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Взяли 200 долларов, отдали в десять раз больше. Генпрокуратура Беларуси усилила контроль за лизинговыми компаниями из-за многочисленных обращений граждан о нарушениях и выяснила, что три коммерческие организации под видом лизинговой длительности предоставляли займы с нарушением законодательства, передает «МИР 24».
Общая незаконная выручка составила около двух миллионов долларов. Возбуждено уголовное дело. Среди клиентов этих компаний более двух тысяч человек. В том числе пенсионеры, а также люди с низким или средним уровнем дохода и плохой кредитной историей.
В ноябре этого года в силу вступит указ президента «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности». Документ ограничит максимальный размер переплаты по сделке лизинга, а также неустойки.
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В ноябре 2021 года в силу вступит указ президента «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности». Документ ограничит максимальный размер переплаты по...
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