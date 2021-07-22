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Генпрокуратура Беларуси усилила контроль за лизинговыми компаниями

22.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Взяли 200 долларов, отдали в десять раз больше. Генпрокуратура Беларуси усилила контроль за лизинговыми компаниями из-за многочисленных обращений граждан о нарушениях и выяснила, что три коммерческие организации под видом лизинговой длительности предоставляли займы с нарушением законодательства, передает «МИР 24».

«В защиту имущественных прав граждан прокуроры на сегодня заявили в суды республики девять исков о признании сделок, заключенных с отдельными лизинговыми компаниями, недействительными, по результатам рассмотрения которых семь – удовлетворено», – заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев.

Общая незаконная выручка составила около двух миллионов долларов. Возбуждено уголовное дело. Среди клиентов этих компаний более двух тысяч человек. В том числе пенсионеры, а также люди с низким или средним уровнем дохода и плохой кредитной историей.

В ноябре этого года в силу вступит указ президента «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности». Документ ограничит максимальный размер переплаты по сделке лизинга, а также неустойки.



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