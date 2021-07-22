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Александр Лукашенко: далеко не все платят налоги, сколько должны. Хочу, чтобы бизнесмены меня услышали – потом мало не покажется

22.07.2021 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Бюджет недосчитывается налоговых поступлений. К сожалению, теневой оборот и выплата зарплат в конвертах все еще актуальны в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Предпринимательская деятельность нуждается в корректировке, ведь в нашем законодательстве все еще есть лазейки, которые используют нечистые на руку бизнесмены.

Александр Лукашенко: далеко не все платят налоги, сколько должны. Хочу, чтобы бизнесмены меня услышали – потом мало не покажется

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
Сегодня – для того, чтобы было понимание – наниматель, беря не наемного работника, по контракту, за которого он платит подоходный налог, платит платежи в Фонд социальной защиты, оформляет по договору подряда индивидуального предпринимателя, который по упрощенной системе платит 5 % от выручки и больше никаких платежей не осуществляет. Соответственно, государство где-то теряет на подоходном налоге, есть недопоступления в Фонд социальной защиты. Таким образом, эти расходы минимизируются, но государство-то расходы несет.

Александр Лукашенко: далеко не все платят налоги, сколько должны. Хочу, чтобы бизнесмены меня услышали – потом мало не покажется

Таких субъективных трактовок быть не должно. Президент поручил выработать четкую систему, кто относится к категории индивидуальных предпринимателей, чем они будут заниматься, какие налоги будут платить.

Министр финансов: речь о том, чтобы повысить не налог, а участие – логичнее брать налог из выручки

Александр Лукашенко: далеко не все платят налоги, сколько должны. Хочу, чтобы бизнесмены меня услышали – потом мало не покажется

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов. У нас народа столько нет, а будет 12 миллионов индивидуальных предпринимателей. Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели – от журналистов (примеров море) до чиновников. Поэтому здесь нужно навести порядок.

Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах или еще как-то не было. Не секрет, что у нас далеко не все платят налоги столько, сколько должны платить. Знаю, что в этом плане идет активная работа, но я хочу, чтобы и бизнесмены, предприниматели меня услышали, что мало потом не покажется, и обижаться не надо. Здесь нужно навести порядок.

Александр Лукашенко: далеко не все платят налоги, сколько должны. Хочу, чтобы бизнесмены меня услышали – потом мало не покажется

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Новости Беларуси. Бюджет недосчитывается налоговых поступлений. К сожалению, теневой оборот и выплата зарплат в конвертах все еще актуальны в Беларуси, сообщили в...
 
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