|
Александр Лукашенко: далеко не все платят налоги, сколько должны. Хочу, чтобы бизнесмены меня услышали – потом мало не покажется
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Бюджет недосчитывается налоговых поступлений. К сожалению, теневой оборот и выплата зарплат в конвертах все еще актуальны в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предпринимательская деятельность нуждается в корректировке, ведь в нашем законодательстве все еще есть лазейки, которые используют нечистые на руку бизнесмены.
Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
Таких субъективных трактовок быть не должно. Президент поручил выработать четкую систему, кто относится к категории индивидуальных предпринимателей, чем они будут заниматься, какие налоги будут платить.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах или еще как-то не было. Не секрет, что у нас далеко не все платят налоги столько, сколько должны платить. Знаю, что в этом плане идет активная работа, но я хочу, чтобы и бизнесмены, предприниматели меня услышали, что мало потом не покажется, и обижаться не надо. Здесь нужно навести порядок.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко: далеко не все платят налоги, сколько должны. Хочу, чтобы бизнесмены меня услышали – потом мало не покажется
Новости Беларуси. Бюджет недосчитывается налоговых поступлений. К сожалению, теневой оборот и выплата зарплат в конвертах все еще актуальны в Беларуси, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)