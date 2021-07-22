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Министр финансов: речь о том, чтобы повысить не налог, а участие – логичнее брать налог из выручки

22.07.2021 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент поручил выработать четкую систему, кто относится к категории индивидуальных предпринимателей, чем они будут заниматься, какие налоги будут платить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр финансов: речь о том, чтобы повысить не налог, а участие – логичнее брать налог из выручки

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нельзя удушить инициативу людей ни в коем случае. Люди хотят работать, зарабатывать. Талантливый человек пишет картины, плетет, как я говорю, корзины или делает то, что делают единицы в нашей стране. Таких людей надо всегда поддерживать и в плане послаблений налогового законодательства, чтобы люди платили просто совсем небольшие налоги и занимались своим ремеслом, ремесленничеством.

Министр финансов: речь о том, чтобы повысить не налог, а участие – логичнее брать налог из выручки

Александр Лукашенко: далеко не все платят налоги сколько должны. Хочу, чтобы бизнесмены меня услышали – потом мало не покажется

Речь не об удушении, а о той самой справедливости, которая, как и говорил в начале совещания глава государства, должна быть в основе всех принятых решений.

Министр финансов: речь о том, чтобы повысить не налог, а участие – логичнее брать налог из выручки

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
Речь идет о том, чтобы не повысить налог, а повысить участие. Агроэкотуризм – одна базовая величина была в прошлом году, сегодня две базовые величины. Принять простое решение об увеличении налога и сделать не две базовые, а десять – очевидно, что те, кто находятся в глубинке, и те, кто осуществляют какую-то модернизацию своей агроусадьбы, – для них это может быть и большим бременем. С другой стороны, для других это будет сумма, которая будет всего лишь чуть-чуть выше, чем была. Соответственно, в данном случае логичнее брать налог из выручки, чтобы понимать: вот выручка, вот ты заработал, часть отдай государству. Вот по такому пути и предлагается двигаться в концепции.

Министр финансов: речь о том, чтобы повысить не налог, а участие – логичнее брать налог из выручки

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Новости Беларуси. Президент поручил выработать четкую систему, кто относится к категории индивидуальных предпринимателей, чем они будут заниматься, какие налоги...
 
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