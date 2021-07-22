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Лукашенко: закон для всех един, но в законах всё не пропишешь, поэтому опираемся на справедливость
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта. Совещание 22 июля во Дворце Независимости негласно получило название «день правительства», поскольку на встрече с Президентом – руководство Совмина с большим списком предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И пока дискуссия не началась, Александр Лукашенко напомнил основные требования.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, например, очень важный вопрос приватизации. Ну никто же не против приватизации, все хотят как лучше. Но главный здесь вопрос даже не на законах базируется, а на справедливости: справедливо ли будет общенародные предприятия, как мы их называем, которые создавались всем народом, страной и даже прошлыми поколениями, сегодня взять и отдать одному человеку в руки? Или двоим-троим? Это так, к примеру. И с такими факторами и фактами мы сталкиваемся постоянно.
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Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта. Совещание 22 июля во Дворце Независимости негласно получило название «день правительства»,...
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