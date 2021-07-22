|
«Деньги в бюджет – это всё». О чём было совещание Александра Лукашенко с руководством Совмина?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта. Совещание 22 июля во Дворце Независимости негласно получило название «день правительства», поскольку на встрече с Президентом – руководство Совмина с большим списком предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, введение должности официальных представителей ряда ведомств при посольстве в Китае. А вот штатную численность обслуживающего персонала во всех загранучреждениях необходимо оптимизировать. От налоговой системы до предпринимательской инициативы – в этом блоке разговора Президент дал понять: для тех, кто уклоняется от налогов и выдает зарплаты в конвертах, последнее предупреждение. Даже малейшей предпосылки для таких манипуляций быть не должно.
Алена Сырова, корреспондент:
Алена Сырова:
Правительство подготовило ряд проектов указов Президента. Все они касаются системы госуправления и хозяйственных отношений. Потому в зале – экономический блок Совмина, с которым советовался глава государства, прежде чем поддержать или отвергнуть. И пока дискуссия не началась, Александр Лукашенко напомнил основные требования.
Читайте также:
Искать выгоду для страны Президент призывает постоянно. Пару дней назад это требование звучало в контексте разговора о работе наших диппредставительств за рубежом. Александр Лукашенко поставил задачу оптимизировать. Речь не про закрытие, а про перераспределение сил. Эффективнее усилить присутствие там, где от этого будет толк. Например, в Китае.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Увеличение численности сотрудников равно дополнительным расходам, в случае с госаппаратом речь идет о бюджете страны. В Министерстве по налогам и сборам деньги считать умеют, пожалуй, как ни в одном другом ведомстве, и все же выступили за то, чтобы расширить штат. Резонный вопрос со стороны Президента.
Александр Лукашенко:
Форма резидентуры пришла к нам с Запада. Не только в медицине мы заимствуем опыт у зарубежных коллег, но это ведь не значит, что он эталонный и полностью приемлем для нас. Куда эффективнее совершенствовать свое, а не замещать его, не задумываясь о последствиях.
Читайте также:
Около трех часов совещались Президент и члены правительства. Их инициативы глава государства глобально поддержал, теперь дело за реализацией. Естественно, с учетом всех пожеланий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта. Совещание 22 июля во Дворце Независимости негласно получило название «день правительства»,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)