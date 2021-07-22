|
Александр Турчин на встрече с Евгением Лукьяновым: договорились о дорожной карте небольшой, в каком направлении двигаться
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Расширение регионального сотрудничества и реализация новых проектов. Перспективы сотрудничества Минской области и России обсудили губернатор Александр Турчин и глава российской дипмиссии Евгений Лукьянов в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В основе диалога – поиск новых ниш двустороннего сотрудничества. Например, сейчас идет работа над совместным проектом в сфере бизнеса и сельского хозяйства.
Также Александр Турчин напомнил о подписанном в 2021 году инвестиционном договоре с корпорацией «Волма», в рамках которого в Жодино может появиться еще одно инновационное производство.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Всего между регионами России и Минской областью заключено около 150 соглашений и договоров о взаимном сотрудничестве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Турчин на встрече с Евгением Лукьяновым: договорились о дорожной карте небольшой, в каком направлении двигаться
Новости Беларуси. Расширение регионального сотрудничества и реализация новых проектов. Перспективы сотрудничества Минской области и России обсудили губернатор...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)