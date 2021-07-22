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«Соединяются культура, искусство и спорт». В Солигорске открылся фестиваль «Вытокі»

22.07.2021 23:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» продолжает путешествие по регионам страны. Очередная точка маршрута – Солигорск. Город шахтеров подготовил для гостей интересную программу: выставки и круглые столы, концерты и спортивные интерактивы. Мероприятия фестиваля рассчитаны на три дня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Соединяются культура, искусство и спорт». В Солигорске открылся фестиваль «Вытокі»

Форум открылся ознакомительной поездкой и показал самые известные маршруты и объекты Солигорска. Особое впечатление произвела экскурсия в собор Рождества Христова. Можно было также ознакомиться с работами белорусских художников. А вечером для гостей фестиваля организовали уникальный концерт органной музыки.

«Соединяются культура, искусство и спорт». В Солигорске открылся фестиваль «Вытокі»

Последующие два дня обещают быть не менее насыщенными. 23 июля откроется литературно-музыкальный салон, а в субботу, 24 июля, каждый сможет принять участие в спортивных соревнованиях и конкурсах. Солигорчан пригласят на семейный спортивный забег. В финале на главной сценической площадке определят лучших молодых вокалистов и художников.

«Соединяются культура, искусство и спорт». В Солигорске открылся фестиваль «Вытокі»

Алеся Кузнецова, директор концертной программы фестиваля «Вытокі»:
Здесь впервые соединяются культура, искусство и спорт. И даже если взять культуру, это разные виды искусства. Мы проводим вокальный конкурс по всем областям, мы уже проехали пять областей, сегодня у нас шестая – Минская. Мы ищем таланты. В спорте то же самое: 30 разных площадок, 30 видов спорта или около того, в каждом городе по-разному. Для родителей это возможность сделать выбор, ну и это просто возможность провести хорошо всей семьей этот день.

«Соединяются культура, искусство и спорт». В Солигорске открылся фестиваль «Вытокі»

Валерий Шмат, руководитель арт-группы «Беларусы»:
Для Салігорска будзе важна тое, што гэта плошча, гэта не памяшканне. Я разумею, што прыйдуць розныя людзі, некаторыя людзі не прыйдуць, а проста спыняцца, каб паслухаць. Таму я сення буду граць праграму, якая будзе для сэрца кожнага слухача, нягледзячы на ўзрост. Не толькі граю, але стараюся расказваць, распавядаць пра тыя творы і пра эпоху іх напісання.

«Соединяются культура, искусство и спорт». В Солигорске открылся фестиваль «Вытокі»

Евгений Павлов, начальник отдела спорта и туризма Солигорского райисполкома:
Сегодня у нас началась программа экскурсионного тура, где множество представителей со всей области посещают наш экскурсионный маршрут. Я думаю, все останутся очень довольны и почерпнут что-то новое, необычное о нашей земле Солигорской.

«Соединяются культура, искусство и спорт». В Солигорске открылся фестиваль «Вытокі»

Напомним: яркий и популярный праздник уже принимали в Лиде, Орше, Кобрине, Мозыре и Бобруйске. Финальным аккордом культурно-спортивного фестиваля «Вытокі» станет масштабный праздник, который планируется провести в конце августа в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» продолжает путешествие по регионам страны. Очередная точка маршрута – Солигорск. Город шахтеров...
 
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