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«Соединяются культура, искусство и спорт». В Солигорске открылся фестиваль «Вытокі»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» продолжает путешествие по регионам страны. Очередная точка маршрута – Солигорск. Город шахтеров подготовил для гостей интересную программу: выставки и круглые столы, концерты и спортивные интерактивы. Мероприятия фестиваля рассчитаны на три дня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Форум открылся ознакомительной поездкой и показал самые известные маршруты и объекты Солигорска. Особое впечатление произвела экскурсия в собор Рождества Христова. Можно было также ознакомиться с работами белорусских художников. А вечером для гостей фестиваля организовали уникальный концерт органной музыки.
Последующие два дня обещают быть не менее насыщенными. 23 июля откроется литературно-музыкальный салон, а в субботу, 24 июля, каждый сможет принять участие в спортивных соревнованиях и конкурсах. Солигорчан пригласят на семейный спортивный забег. В финале на главной сценической площадке определят лучших молодых вокалистов и художников.
Алеся Кузнецова, директор концертной программы фестиваля «Вытокі»:
Валерий Шмат, руководитель арт-группы «Беларусы»:
Евгений Павлов, начальник отдела спорта и туризма Солигорского райисполкома:
Напомним: яркий и популярный праздник уже принимали в Лиде, Орше, Кобрине, Мозыре и Бобруйске. Финальным аккордом культурно-спортивного фестиваля «Вытокі» станет масштабный праздник, который планируется провести в конце августа в Минске.
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Новости Беларуси. Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» продолжает путешествие по регионам страны. Очередная точка маршрута – Солигорск. Город шахтеров...
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