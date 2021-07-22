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«Каждый город – это яркое впечатление, оставшееся в памяти». Чем запомнится проект «Республиканский молодёжный поезд» его участникам?

22.07.2021 23:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 100 пассажиров, 7 дней в пути, 8 городов и почти 2 000 километров. На площади Государственного флага прошла торжественная церемония закрытия проекта «Республиканский молодежный поезд», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Каждый город – это яркое впечатление, оставшееся в памяти». Чем запомнится проект «Республиканский молодёжный поезд» его участникам?

Проект второй год подряд дает возможность молодым людям посетить самые отдаленные регионы Беларуси. В 2021 году проект приобрел международный статус. Участниками стали гости из Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и России. Ребята проследовали по маршруту Гродно – Полоцк – Витебск – Горки – Петриков – Брест – Марьина Горка – Минск.

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«Каждый город – это яркое впечатление, оставшееся в памяти». Чем запомнится проект «Республиканский молодёжный поезд» его участникам?

Посетили места боевой славы, приняли участие в образовательных акциях, творческих встречах и в каждом пункте прибытия разворачивали флаг Беларуси.

«Каждый город – это яркое впечатление, оставшееся в памяти». Чем запомнится проект «Республиканский молодёжный поезд» его участникам?

Яна Якута, студентка Белорусской государственной академии музыки:
Каждый город – это яркое впечатление, оставшееся в памяти. Это люди вокруг, окружающие тебя, безумно добрые, безумно готовые тебя во всем поддержать, помочь.

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«Каждый город – это яркое впечатление, оставшееся в памяти». Чем запомнится проект «Республиканский молодёжный поезд» его участникам?

«Каждый город – это яркое впечатление, оставшееся в памяти». Чем запомнится проект «Республиканский молодёжный поезд» его участникам?

Владимир Милентьев, студент БГУИР:
Эти восемь дней прошли как одно мгновение. Мы посмотрели очень красивые места. Они находятся рядом, но мы даже не представляли, что настолько красиво может быть в нашей Республике Беларусь.

Мы чувствовали гордость за нашу страну в таких знаковых местах, как Брестская крепость, мемориалы в городах. Мы чувствовали радость от общения с простыми людьми, от того, что у нас так чисто, прекрасно, замечательно на улицах наших городов.

«Каждый город – это яркое впечатление, оставшееся в памяти». Чем запомнится проект «Республиканский молодёжный поезд» его участникам?

Сергей Сыранков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Участники поезда молодые люди пронесут с собой через всю жизнь. Обращаясь к молодежи, я буду просить их о том, чтобы они зарядили вот этим зарядом энергии, позитива своих друзей, родных и близких, студенческие аудитории, трудовые коллективы. Зарядили, по сути, весь белорусский народ.

«Каждый город – это яркое впечатление, оставшееся в памяти». Чем запомнится проект «Республиканский молодёжный поезд» его участникам?

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Когда мы сейчас готовим нормативный акт о возможных выделениях грантов под молодежные инициативы, наверное, поезд – это одна из таких инициатив, которая может быть поддержана и может реализовываться в последующие годы.

«Каждый город – это яркое впечатление, оставшееся в памяти». Чем запомнится проект «Республиканский молодёжный поезд» его участникам?

В финале акции каждый участник получил сертификат и государственный флаг от руководства Министерства образования. А огромный национальный флаг, который ребята разворачивали в каждом регионе, был передан в Музей молодежного движения.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 100 пассажиров, 7 дней в пути, 8 городов и почти 2 000 километров. На площади Государственного флага прошла торжественная церемония закрытия проекта...
 
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