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«Каждый город – это яркое впечатление, оставшееся в памяти». Чем запомнится проект «Республиканский молодёжный поезд» его участникам?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 100 пассажиров, 7 дней в пути, 8 городов и почти 2 000 километров. На площади Государственного флага прошла торжественная церемония закрытия проекта «Республиканский молодежный поезд», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Проект второй год подряд дает возможность молодым людям посетить самые отдаленные регионы Беларуси. В 2021 году проект приобрел международный статус. Участниками стали гости из Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и России. Ребята проследовали по маршруту Гродно – Полоцк – Витебск – Горки – Петриков – Брест – Марьина Горка – Минск.
Посетили места боевой славы, приняли участие в образовательных акциях, творческих встречах и в каждом пункте прибытия разворачивали флаг Беларуси.
Яна Якута, студентка Белорусской государственной академии музыки:
Владимир Милентьев, студент БГУИР:
Мы чувствовали гордость за нашу страну в таких знаковых местах, как Брестская крепость, мемориалы в городах. Мы чувствовали радость от общения с простыми людьми, от того, что у нас так чисто, прекрасно, замечательно на улицах наших городов.
Сергей Сыранков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
В финале акции каждый участник получил сертификат и государственный флаг от руководства Министерства образования. А огромный национальный флаг, который ребята разворачивали в каждом регионе, был передан в Музей молодежного движения.
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«Каждый город – это яркое впечатление, оставшееся в памяти». Чем запомнится проект «Республиканский молодёжный поезд» его участникам?
Новости Беларуси. 100 пассажиров, 7 дней в пути, 8 городов и почти 2 000 километров. На площади Государственного флага прошла торжественная церемония закрытия проекта...
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