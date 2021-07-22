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«Без срока давности». В Минске презентовали сборники о преступлениях нацистов и их пособников в годы ВОВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Презентация документальных изданий «Без срока давности» прошла 22 июля в Национальном архиве Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сборники вошли 363 документа о преступлениях оккупантов против гражданского населения БССР.
Помимо материалов из Национального архива нашей страны представлены и документы из государственных архивов России и США.
Идея создания обобщающего издания родилась в России в 2020 году. К 75-летию Нюрнбергского процесса приняли решение подготовить по каждой оккупированной области России сборник документов о преступлениях нацистов в отношении мирного населения. И предложили создать такой же, но по областям Беларуси.
Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник отдела публикаций Национального архива Беларуси:
Издание прежде всего научное, но оно также будет полезно и широкой аудитории. Любой желающий может узнать о судьбе места, откуда родом были его предки, а также получить архивную справочную информацию.
Александр Дюков, директор фонда «Историческая память»:
Издание послужило аналитическим фундаментом уголовного дела по факту геноцида белорусского народа. Напомним, Генпрокуратура Беларуси начала расследование в апреле 2021 года. К слову, Следственный комитет России также расследует подобные уголовные дела.
Как и в Беларуси, в России проводится выявление неизвестных захоронений жертв нацистов и их пособников. Запросы направляются в том числе и российской стороной в рамках соглашений о правовом сотрудничестве.
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«Без срока давности». В Минске презентовали сборники о преступлениях нацистов и их пособников в годы ВОВ
Новости Беларуси. Презентация документальных изданий «Без срока давности» прошла 22 июля в Национальном архиве Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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