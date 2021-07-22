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«Сразу подумали, что он балуется». Милиционер спас тонущего ребёнка в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во время очередного рейда по пляжам Цнянского водохранилища сотрудники столичной милиции спасли тонущего ребенка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Правоохранители заметили в воде несовершеннолетнего и услышали крики о помощи.
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Один из милиционеров моментально среагировал, прыгнул в воду и спас мальчика. Как выяснилось, подросток с сестрой играли в мяч, и игрушка попала в воду. Мальчик побежал за ним, угодил в глубокое место и начал тонуть. К счастью, все обошлось.
Александр Курьянович, старший инспектор отдела надзорно-исполнительной деятельности ГУВД Мингорисполкома:
Александр Фетюков, старший оперуполномоченный по особо важным делам УБЭП ГУВД Мингорисполкома:
Сотрудники милиции напоминают родителям быть особенно внимательными и не оставлять детей без присмотра.
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Новости Беларуси. Во время очередного рейда по пляжам Цнянского водохранилища сотрудники столичной милиции спасли тонущего ребенка, сообщили в программе...
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