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«Сразу подумали, что он балуется». Милиционер спас тонущего ребёнка в Минске

22.07.2021 23:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во время очередного рейда по пляжам Цнянского водохранилища сотрудники столичной милиции спасли тонущего ребенка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Правоохранители заметили в воде несовершеннолетнего и услышали крики о помощи.

 Минске места массового отдыха будут под усиленным контролем. О каких правилах стоит помнить, чтобы не попасть в беду?

«Сразу подумали, что он балуется». Милиционер спас тонущего ребёнка в Минске

Один из милиционеров моментально среагировал, прыгнул в воду и спас мальчика. Как выяснилось, подросток с сестрой играли в мяч, и игрушка попала в воду. Мальчик побежал за ним, угодил в глубокое место и начал тонуть. К счастью, все обошлось.

«Сразу подумали, что он балуется». Милиционер спас тонущего ребёнка в Минске

Александр Курьянович, старший инспектор отдела надзорно-исполнительной деятельности ГУВД Мингорисполкома:
Мы сразу с напарником подумали, что он балуется. Затем присмотрелись и увидели, что он действительно тонет. Мною было принято незамедлительное решение оказать мальчику помощь. Передав напарнику табельное оружие, а также специальные средства, я прыгнул в воду и оказал тонущему помощь. Вытащил его на берег, малыш был передан матери, в медицинской помощи он не нуждался.

«Сразу подумали, что он балуется». Милиционер спас тонущего ребёнка в Минске

Александр Фетюков, старший оперуполномоченный по особо важным делам УБЭП ГУВД Мингорисполкома:
Когда мой коллега бросился в воду и достал ребенка, я сообщил о случившемся в службу Советского РУВД, которые в свое время приняли меры по вызову наряда ОСВОД.

«Сразу подумали, что он балуется». Милиционер спас тонущего ребёнка в Минске

Сотрудники милиции напоминают родителям быть особенно внимательными и не оставлять детей без присмотра.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Во время очередного рейда по пляжам Цнянского водохранилища сотрудники столичной милиции спасли тонущего ребенка, сообщили в программе...
 
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