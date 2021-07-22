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В Минске места массового отдыха будут под усиленным контролем. О каких правилах стоит помнить, чтобы не попасть в беду?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске усилили контроль над безопасностью в местах массового отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Теплые солнечные дни притягивают минчан на пляжи. Но забывать об осторожности не стоит.
Чтобы не допустить несчастных случаев, в зонах массового купания дежурят патрульные милиционеры. Правоохранители вместе со спасателями ежедневно мониторят городские пляжи. Отдыхающим напоминают о правилах поведения у воды и возможных последствиях отдыха в запрещенных местах.
На особом контроле распитие спиртных напитков и купание в состоянии алкогольного опьянения. Как показывает статистика, большинство трагических случаев на воде происходит как раз из-за алкоголя. Правоохранители напоминают, что в местах отдыха употребление алкоголя запрещено. Штраф внушительный – до 230 рублей.
Пожалуйста, находясь на пляже, соблюдаем правила поведения на водах.
Александр Яцковский, временно исполняющий обязанности по должности первого заместителя начальника Центрального РУВД:
Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:
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В Минске места массового отдыха будут под усиленным контролем. О каких правилах стоит помнить, чтобы не попасть в беду?
Новости Беларуси. В Минске усилили контроль над безопасностью в местах массового отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Теплые солнечные...
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