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В Минске места массового отдыха будут под усиленным контролем. О каких правилах стоит помнить, чтобы не попасть в беду?

22.07.2021 23:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске усилили контроль над безопасностью в местах массового отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске места массового отдыха будут под усиленным контролем. О каких правилах стоит помнить, чтобы не попасть в беду?

Теплые солнечные дни притягивают минчан на пляжи. Но забывать об осторожности не стоит. 

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Чтобы не допустить несчастных случаев, в зонах массового купания дежурят патрульные милиционеры. Правоохранители вместе со спасателями ежедневно мониторят городские пляжи. Отдыхающим напоминают о правилах поведения у воды и возможных последствиях отдыха в запрещенных местах.

В Минске места массового отдыха будут под усиленным контролем. О каких правилах стоит помнить, чтобы не попасть в беду?

На особом контроле распитие спиртных напитков и купание в состоянии алкогольного опьянения. Как показывает статистика, большинство трагических случаев на воде происходит как раз из-за алкоголя. Правоохранители напоминают, что в местах отдыха употребление алкоголя запрещено. Штраф внушительный – до 230 рублей.

В Минске места массового отдыха будут под усиленным контролем. О каких правилах стоит помнить, чтобы не попасть в беду?

Пожалуйста, находясь на пляже, соблюдаем правила поведения на водах.

В Минске места массового отдыха будут под усиленным контролем. О каких правилах стоит помнить, чтобы не попасть в беду?

Александр Яцковский, временно исполняющий обязанности по должности первого заместителя начальника Центрального РУВД:
Для многих отдыхающих, к сожалению, отдых на пляже связан с употреблением спиртных напитков, что может привести к трагическим последствиям. Конечно, прежде всего мы проводим профилактическую работу, делаем замечания, разъясняем нормы действующего законодательства. Тех, кто игнорирует наши предупреждения, мы доставляем в районное управление, где в отношении нарушителей сотрудниками милиции составляются административные протоколы.

В Минске места массового отдыха будут под усиленным контролем. О каких правилах стоит помнить, чтобы не попасть в беду?

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:
Необходимо соблюдать определенные правила: не заплывать за буйки, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не перегреваться на солнце, а потом резко входить в холодную воду  это может привести к термомеханическому шоку.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске усилили контроль над безопасностью в местах массового отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Теплые солнечные...
 
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