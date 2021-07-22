Александр Лукашенко подписал указ «О налогообложении». Что изменится?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 июля Александр Лукашенко подписал указ «О налогообложении». Изменения затронут страховые выплаты и детское питание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утратили силу нормы, которые нашли отражение в обновленном Налоговом кодексе. Установлен особый порядок исчисления арендной платы за земельные участки для торговых центров и парковок рядом с ними.