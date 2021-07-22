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Александр Лукашенко подписал указ «О налогообложении». Что изменится?

22.07.2021 23:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 июля Александр Лукашенко подписал указ «О налогообложении». Изменения затронут страховые выплаты и детское питание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утратили силу нормы, которые нашли отражение в обновленном Налоговом кодексе. Установлен особый порядок исчисления арендной платы за земельные участки для торговых центров и парковок рядом с ними.

 
 
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Новости Беларуси. 22 июля Александр Лукашенко подписал указ «О налогообложении». Изменения затронут страховые выплаты и детское питание, сообщили в программе...
 
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