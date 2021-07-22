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Алексей Кудин экстрадирован из Москвы в Минск
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Генеральная прокуратура России удовлетворила просьбу наших специалистов о выдаче спортсмена Алексея Кудина, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
Мужчину хотят привлечь к ответственности за сопротивление правоохранителям во время участия в беспорядках в Молодечно. Ранее он не явился на судебное заседание и был объявлен в розыск. Алексей Кудин уже доставлен в Беларусь. Уголовное дело в отношении него находится в производстве суда Молодечненского района.
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Новости Беларуси. Генеральная прокуратура России удовлетворила просьбу наших специалистов о выдаче спортсмена Алексея Кудина, сообщили в программе новости «24...
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