Алексей Кудин экстрадирован из Москвы в Минск

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Генеральная прокуратура России удовлетворила просьбу наших специалистов о выдаче спортсмена Алексея Кудина, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Мужчину хотят привлечь к ответственности за сопротивление правоохранителям во время участия в беспорядках в Молодечно. Ранее он не явился на судебное заседание и был объявлен в розыск. Алексей Кудин уже доставлен в Беларусь. Уголовное дело в отношении него находится в производстве суда Молодечненского района.