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Для многодетных скидка 30%. В универмагах Минска заработали школьные базары

22.07.2021 23:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От школьной формы и обуви до тетрадей и красок. В минских универмагах начали работу школьные базары, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для многодетных скидка 30%. В универмагах Минска заработали школьные базары

В секциях универмагов представлен широкий выбор детских товаров к школе: одежда, обувь, галантерея. Выделены отдельные площади для продажи канцелярии.

Для многодетных скидка 30%. В универмагах Минска заработали школьные базары

Для удобства покупателей разработана удобная навигация по отделам торговых залов, что позволит с легкостью найти нужный товар. Порадуют также скидками и акциями. Для многодетных семей 30%-ная скидка будет действовать весь август. 

Для многодетных скидка 30%. В универмагах Минска заработали школьные базары

Елена Шафранская, заместитель заведующего секцией школьных товаров универмага:
С 20 июля универмаг готов к школьному сезону. Школьный сезон продлится до 10 сентября. В секции мужской одежды представлено более 7 000 единиц, одежда для мальчика, также в большом ассортименте представлена одежда для девочки. С 19 июля на первом этаже универмага открыта дополнительная секция, 180 квадратов, где представлен товар школьно-письменный, канцтовары и школьная галантерея, обувь. Универмаг готов к школьному сезону, ждем покупателей, будем радовать их.

Для многодетных скидка 30%. В универмагах Минска заработали школьные базары

С учетом большого выбора моделей ориентировочная стоимость товаров для школьников обойдется в сумму от 300 до 950 рублей. В этот комплект входят одежда, обувь, галантерея и канцелярские товары.

Всю информацию о новинках ассортимента, скидках и акциях на школьных базарах можно найти на сайтах столичных универмагов.

 
 
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Новости Беларуси. От школьной формы и обуви до тетрадей и красок. В минских универмагах начали работу школьные базары, сообщили в программе «Столичные...
 
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