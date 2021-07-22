|
Для многодетных скидка 30%. В универмагах Минска заработали школьные базары
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От школьной формы и обуви до тетрадей и красок. В минских универмагах начали работу школьные базары, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В секциях универмагов представлен широкий выбор детских товаров к школе: одежда, обувь, галантерея. Выделены отдельные площади для продажи канцелярии.
Для удобства покупателей разработана удобная навигация по отделам торговых залов, что позволит с легкостью найти нужный товар. Порадуют также скидками и акциями. Для многодетных семей 30%-ная скидка будет действовать весь август.
Елена Шафранская, заместитель заведующего секцией школьных товаров универмага:
С учетом большого выбора моделей ориентировочная стоимость товаров для школьников обойдется в сумму от 300 до 950 рублей. В этот комплект входят одежда, обувь, галантерея и канцелярские товары.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. От школьной формы и обуви до тетрадей и красок. В минских универмагах начали работу школьные базары, сообщили в программе «Столичные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)