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«По первому звонку едем, освещаем». В конкурсе МЧС программа «Минщина» стала лучшей по итогам работы за год

22.07.2021 23:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Общее дело – профилактика чрезвычайных происшествий. Программа «Минщина» признана лучшей в освещении деятельности МЧС. Накануне Дня пожарной службы руководство ведомства награждает и журналистов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«По первому звонку едем, освещаем». В конкурсе МЧС программа «Минщина» стала лучшей по итогам работы за год

Теме безопасности мы всегда уделяем особое внимание, именно поэтому и стали победителями в номинации «Оперативность и объективность».

«По первому звонку едем, освещаем». В конкурсе МЧС программа «Минщина» стала лучшей по итогам работы за год

«По первому звонку едем, освещаем». В конкурсе МЧС программа «Минщина» стала лучшей по итогам работы за год

Грамот и благодарностей удостоены еще два десятка наших коллег – представители районных, областных и республиканских средств массовой информации.

«По первому звонку едем, освещаем». В конкурсе МЧС программа «Минщина» стала лучшей по итогам работы за год

Поздравил победителей министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. Креатив и оперативность журналистов помогают сотрудникам МЧС успешно доносить до людей важные правила безопасности, а также предотвратить множество несчастных случаев.

«По первому звонку едем, освещаем». В конкурсе МЧС программа «Минщина» стала лучшей по итогам работы за год

Анастасия Кончиц, корреспондент СТВ:
Конечно, всегда приятно получать такую высокую оценку своей работы, получать награды. Хочется сказать спасибо большое Министерству по чрезвычайным ситуациям, во-первых, за высокую оценку наших материалов, а во-вторых, конечно, за прекрасную организацию. Потому что в какой район Минской области мы бы ни приезжали, всегда все замечательно, все всегда готовы. По первому звонку едем, освещаем действительно иногда очень интересные вещи.

«По первому звонку едем, освещаем». В конкурсе МЧС программа «Минщина» стала лучшей по итогам работы за год

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
Нам очень важно, что средства массовой информации, «Столичное телевидение», программа «Минщина» всегда помогают нам в освещении резонансных чрезвычайных ситуаций. Что очень важно, всегда поднимается тема профилактики, поскольку одно дело – рассказать о том, что произошло, но, наверное, куда важнее обучить, к чему приводит беспечность, рассказать, как действовать и как не стать жертвой чрезвычайной ситуации.

«По первому звонку едем, освещаем». В конкурсе МЧС программа «Минщина» стала лучшей по итогам работы за год

Также для представителей СМИ провели экскурсию по республиканскому Центру безопасности МЧС, продемонстрировав множество внештатных ситуаций и возможности профилактической работы.

 
 
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Новости Беларуси. Общее дело – профилактика чрезвычайных происшествий. Программа «Минщина» признана лучшей в освещении деятельности МЧС. Накануне Дня пожарной...
 
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