|
«По первому звонку едем, освещаем». В конкурсе МЧС программа «Минщина» стала лучшей по итогам работы за год
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Общее дело – профилактика чрезвычайных происшествий. Программа «Минщина» признана лучшей в освещении деятельности МЧС. Накануне Дня пожарной службы руководство ведомства награждает и журналистов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Теме безопасности мы всегда уделяем особое внимание, именно поэтому и стали победителями в номинации «Оперативность и объективность».
Грамот и благодарностей удостоены еще два десятка наших коллег – представители районных, областных и республиканских средств массовой информации.
Поздравил победителей министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. Креатив и оперативность журналистов помогают сотрудникам МЧС успешно доносить до людей важные правила безопасности, а также предотвратить множество несчастных случаев.
Анастасия Кончиц, корреспондент СТВ:
Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
Также для представителей СМИ провели экскурсию по республиканскому Центру безопасности МЧС, продемонстрировав множество внештатных ситуаций и возможности профилактической работы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«По первому звонку едем, освещаем». В конкурсе МЧС программа «Минщина» стала лучшей по итогам работы за год
Новости Беларуси. Общее дело – профилактика чрезвычайных происшествий. Программа «Минщина» признана лучшей в освещении деятельности МЧС. Накануне Дня пожарной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)