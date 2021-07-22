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Правительству и местной власти передаётся часть касающихся приватизации полномочий Президента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Часть президентских функций, касающихся приватизации госсобственности, передается правительству и местным органам власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, согласование эмиссии дополнительных выпусков акций открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельхозпродукцию (республиканской формы собственности), передано правительству. Если акции указанных ОАО находятся в собственности административно-территориальных единиц – облисполкомам и Минскому горисполкому.
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Новости Беларуси. Часть президентских функций, касающихся приватизации госсобственности, передается правительству и местным органам власти, сообщили в программе...
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